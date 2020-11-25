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Izbeigta ražošana
TAKH402BL/00
Mirdziet kā zvaigzne
Ļaujiet bērniem baudīt mūziku ar stilīgām austiņām, kuras papildina gaismas efekti. Šīm izturīgajām bezvadu austiņām skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Auss uzlikā integrētais LED panelis ļauj bērniem paspilgtināt savu stilu ar krāsainām gaismām.
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Bērniem patiks šīs austiņas, gan īsos izbraucienos, gan visu nedēļu skatoties videoierakstus. Pilnībā uzlādētas tās nodrošinās 20 stundu atskaņošanas laika, kas ļaus viņiem baudīt izklaides vismaz dažas dienas.
Šīs austiņas, kas ir īpaši izstrādātas bērnu ausu aizsardzībai, ir aprīkotas ar 32 mm akustiskajiem skaļruņiem, kuru skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Jums vairs nav jāsatraucas, jo varat būt droši, ka bērni klausās mūziku, skatās videoierakstus un spēlē spēles drošā veidā.
Mīkstais ausu uzliku polsterējums un mīkstā galvas stīpa ļauj bērniem justies ērti, gan klausoties mūziku, gan skatoties iecienītākās YouTube pārraides.
5.0
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Plusi
Wygoda, dźwięk
Mīnusi
kolor
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2019-10-25
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Plusi
jakosc, cena
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2020-10-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Izmantošanas datums 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe