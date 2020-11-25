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  • Atsevišķa produkta uzņēmums
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  • Fotoattēls ar produktu lietojumā
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Izbeigta ražošana

Bezvadu austiņas

TAKH402PK/00

5

| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Rozā
Rozā
Zila
Zila

Mirdziet kā zvaigzne

Ļaujiet bērniem baudīt mūziku ar stilīgām austiņām, kuras papildina gaismas efekti. Šīm izturīgajām bezvadu austiņām skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Auss uzlikā integrētais LED panelis ļauj bērniem paspilgtināt savu stilu ar krāsainām gaismām.

Skatīt visas priekšrocības

Mirdziet kā zvaigzne

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

20 stundu atskaņošanas laiks. Nekādu vadu, nekādu mezglu

Bērniem patiks šīs austiņas, gan īsos izbraucienos, gan visu nedēļu skatoties videoierakstus. Pilnībā uzlādētas tās nodrošinās 20 stundu atskaņošanas laika, kas ļaus viņiem baudīt izklaides vismaz dažas dienas.

32 mm akustiskie skaļruņi. Dzidra skaņa

Šīs austiņas, kas ir īpaši izstrādātas bērnu ausu aizsardzībai, ir aprīkotas ar 32 mm akustiskajiem skaļruņiem, kuru skaļuma līmenis ir ierobežots līdz 85 dB. Jums vairs nav jāsatraucas, jo varat būt droši, ka bērni klausās mūziku, skatās videoierakstus un spēlē spēles drošā veidā.

Ērti austiņu un galvas stīpas polsteri. Ideāli piemēroti bērnu ausīm

Mīkstais ausu uzliku polsterējums un mīkstā galvas stīpa ļauj bērniem justies ērti, gan klausoties mūziku, gan skatoties iecienītākās YouTube pārraides.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Plusi

Wygoda, dźwięk

Mīnusi

kolor

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2019-10-25

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Plusi

jakosc, cena

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2020-10-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Izmantošanas datums 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam