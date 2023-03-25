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Izbeigta ražošana
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB ports uzlādei
18 W
Šī stilīgā mikrosistēma ļauj straumēt atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu, izmantojot Bluetooth, atskaņot kompaktdiskus un klausīties FM radio. Digitālais radiouztvērējs ar 10 iepriekšēji iestatāmām stacijām sniedz skaidu uztveršanu, un kompaktdisku atskaņotājs var nolasīt MP3 kompaktdiskus un ierakstītus kompaktdiskus.
Grāmatu plaukta stila skaļruņu 3 collu zemfrekvenču skaļruņi un zemfrekvenču atstarošanas porti sniedz skaidru skaņu un lieliskus basus. 18 W maksimālais izvads sniedz labu skaņu mazākās telpās. Lieliski mājas birojam vai guļamistabai.
Divu toņu centrālā sistēma un skaļruņu nodalījumi atsauc atmiņā magnetofonu ar noņemamiem skaļruņiem dizainu. Skaļuma regulēšanas grozāmpogu tekstūra sniedz patīkamu sajūtu, izmantojot regulēšanas elementus. Iekārtas priekšpusē ir pogas atskaņošanas un avota izvēlei.
4.3
no 5
6
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
MarCeL_11
25/03/2023
Polska
Świetna Wieża!
Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Mikrowieża
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Mikrowieża
Ivetinka
03/07/2023
Slovensko
Verificēts pircējs
Blue tooth aj možnosť nabíjania
Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.
Plusi
Blue tooth, nabíjačka
Mīnusi
Krátke káble k reproduktorom
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Hudobný mikrosystém
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Hudobný mikrosystém
stosto6666
16/08/2022
България
Verificēts pircējs
Продукта е страхотен
Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика
Plusi
Philips
Mīnusi
Не виждам
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Микро музикална система
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Микро музикална система