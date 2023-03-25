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Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

TAM3205/12

4.3
| (6) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
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Sadzirdiet vairāk, straumējot katru aplādi un atskaņošanas sarakstu. Atklājiet no jauna savu kompaktdisku kolekciju vai klausieties radio. Šī klasiskā izskata mikrosistēma sniedz lielisku skaņu mazākās telpās, un to var savienot ar citiem avotiem, izmantojot USB vai audio ieeju.
Skatīt visas priekšrocības

Esiet gatavs mīļākajām skaņām

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB ports uzlādei

  • 18 W

Visa jūsu mūzika

Šī stilīgā mikrosistēma ļauj straumēt atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu, izmantojot Bluetooth, atskaņot kompaktdiskus un klausīties FM radio. Digitālais radiouztvērējs ar 10 iepriekšēji iestatāmām stacijām sniedz skaidu uztveršanu, un kompaktdisku atskaņotājs var nolasīt MP3 kompaktdiskus un ierakstītus kompaktdiskus.

Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi. Bagātīga zemo frekvenču skaņa

Grāmatu plaukta stila skaļruņu 3 collu zemfrekvenču skaļruņi un zemfrekvenču atstarošanas porti sniedz skaidru skaņu un lieliskus basus. 18 W maksimālais izvads sniedz labu skaņu mazākās telpās. Lieliski mājas birojam vai guļamistabai.

Klasisks dizains

Divu toņu centrālā sistēma un skaļruņu nodalījumi atsauc atmiņā magnetofonu ar noņemamiem skaļruņiem dizainu. Skaļuma regulēšanas grozāmpogu tekstūra sniedz patīkamu sajūtu, izmantojot regulēšanas elementus. Iekārtas priekšpusē ir pogas atskaņošanas un avota izvēlei.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

6

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

4
3
2

25/03/2023

Polska

Polska

Świetna Wieża!

Świetna wieża. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, szerokie pasmo. Niskie, średnie i wysokie dźwięki bardzo dobrze się wypełniają . Bass jest bardzo przyjemny i dosyć donośny. Gra przejrzyście (dodam, że jestem wymagający w tym temacie). Funkcjonalna. Za tą cenę polecam.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Mikrowieża

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Mikrowieża

03/07/2023

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Blue tooth aj možnosť nabíjania

Úplná spokojnosť, vďaka blue tooth môžem počúvať podkasty aj audio knihy a nabíjanie telefónu zabezpečí nerušené počúvanie. Jediná malá nevýhoda je dĺžka káblov k reproduktorom.

Plusi

Blue tooth, nabíjačka

Mīnusi

Krátke káble k reproduktorom

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Hudobný mikrosystém

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Hudobný mikrosystém

16/08/2022

България

България

Verificēts pircējs

Продукта е страхотен

Стилен дизайн, първокласна визия, лесна функционалност и добра акустика

Plusi

Philips

Mīnusi

Не виждам

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Микро музикална система

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3205 Микро музикална система

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.