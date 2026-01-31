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TAM3505M2/12
Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, CD, USB, Audio ieeja
Varēsiet baudīt skaidru, dzidru stereo skaņu ar dziļām zemfrekvences skaņām, jo grāmatu plaukta skaļruņi maksimāli izmanto sistēmas jaudīgo 20 W (RMS) izvadi, 3 collu zemo frekvenču skaļruņus un zemfrekvences skaņu atstarojošos portus. Digitālā skaņas vadība ļauj izvēlēties kādu no iepriekš iestatītajiem skaņu stiliem — no mūzikas līdz radio iestudējumiem, un jums vienmēr būs saturam piemērotākā skaņa.
Mūzika, raidieraksti, ziņas, teātra uzvedumi, sporta pasākumi — saraksts ir neierobežots! Varat ieslēgt kristāldzidro DAB+/FM radio, straumēt skaņu, izmantojot Bluetooth vai izveidot savienojumu ar citiem avotiem: zibatmiņām, izmantojot USB, vai plašu atskaņotājiem, izmantojot audio ieeju. Digitālais radio atskaņotājs ar 20 iepriekš iestatītām stacijām nodrošina kristāldzidru uztveršanu, un CD atskaņotājs var nolasīt MP3 CD diskus un ierakstītus CD diskus.
Bluetooth LE Audio un LC3 kodeks tiek atbalstīti, lai ievērojami uzlabotu skaņu straumējot. Auracast arī ir atbalstīts, līdz ar to varat straumēt no saderīgas viedās ierīces uz mikro sistēmu un citiem ar Auracast saderīgiem skaļruņiem.
4.5
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
JirkaJ
31/01/2026
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ok
Pro běžný poslech úplně dostačující. Na ozvučení většího prostoru by systém nestačil, do běžného pokoje ok
Plusi
Malý, pěkný, funkčně dostačující
Mīnusi
Mohl by mít nastavitelný ekvalizer podle vlastních preferencí
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3505M2 Hudební mikrosystém
Kapinko
11/10/2025
Slovensko
Verificēts pircējs
Dobrý produkt
Dizajnovo pekný výrobok, DAB zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem. Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu)
Plusi
Dizajnovo pekný výrobok, DAB vynikajúca kvalita ale zatiaľ málo využiteľný, FM dobrý príjem, využite externých zdrojov prehrávania CD a USB..
Mīnusi
Prehrávanie z telefónu (alebo iný zdroj) sa bije s ovládaním prístroja cez aplikáciu (automaticky sa vypne, treba v BT vypnúť prepojenie a znova aktivovať aplikáciu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3505M2 Hudobný mikrosystém
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM3505M2 Hudobný mikrosystém