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Izbeigta ražošana
TAM4505/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
USB ports uzlādei
60 W, audio ieeja
Šī stilīgā mikrosistēma ļauj straumēt atskaņošanas sarakstus, atskaņot kompaktdiskus un klausīties DAB+ un FM radio. Digitālais radiouztvērējs ar 20 iepriekš iestatāmām stacijām nodrošina kristālskaidru uztveršanu, un kompaktdisku atskaņotājs var nolasīt MP3 kompaktdiskus un ierakstītus kompaktdiskus.
Šie grāmatplauktu stila skaļruņi nodrošina skaidru skaņu un izteiksmīgus basus, pateicoties zemo frekvenču skaļrunim, augsto frekvenču skaļrunim un zemfrekvences skaņu atstarojošām pieslēgvietām. 60 W maksimālā izejas jauda nodrošina plašu skaņu jebkurā telpā. Izcili piemēroti atpūtas vai atvērta tipa dzīvojamai telpai.
Divu toņu centrālā sistēma un skaļruņu nodalījumi atsauc atmiņā magnetofonu ar noņemamiem skaļruņiem dizainu. Skaļuma regulēšanas grozāmpogu tekstūra sniedz patīkamu sajūtu, izmantojot regulēšanas elementus. Iekārtas priekšpusē ir pogas atskaņošanas un avota izvēlei.
4.0
no 5
5
Atsauksmes
ADAM 83
07/07/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Mikrowieza Philips
Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.
Plusi
Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok
Mīnusi
Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża
davry
06/05/2024
Polska
cena vs oczekiwania
Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża
K i M
03/01/2021
Polska
Pozytywne zaskoczenie.
Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.
Plusi
Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.
Mīnusi
Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża