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Visas sērijas

  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
  • Elegants izskats. Bagātīga skaņa.

Izbeigta ražošana

Mikro mūzikas sistēma

TAM4505/12

4
| (5) Atsauksmes
Elegants izskats. Bagātīga skaņa.
Bagātiniet audio skanējumu savās mājās ar šo klasiskā izskata mikrosistēmu. Baudiet kristālskaidru digitālo DAB+/FM radio, straumējiet mūziku un podkāstus un atskaņojiet kompaktdiskus, to visu izbaudot ar bagātīgu 60 W skaņu. Varat to savienot ar citiem avotiem, izmantojot USB vai audio ieeju.
Skatīt visas priekšrocības

Elegants izskats. Bagātīga skaņa.

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM

  • USB ports uzlādei

  • 60 W, audio ieeja

Visa jūsu mūzika

Šī stilīgā mikrosistēma ļauj straumēt atskaņošanas sarakstus, atskaņot kompaktdiskus un klausīties DAB+ un FM radio. Digitālais radiouztvērējs ar 20 iepriekš iestatāmām stacijām nodrošina kristālskaidru uztveršanu, un kompaktdisku atskaņotājs var nolasīt MP3 kompaktdiskus un ierakstītus kompaktdiskus.

Zemfrekvences skaņu atstarojoši skaļruņi. Bagātīga zemo frekvenču skaņa

Šie grāmatplauktu stila skaļruņi nodrošina skaidru skaņu un izteiksmīgus basus, pateicoties zemo frekvenču skaļrunim, augsto frekvenču skaļrunim un zemfrekvences skaņu atstarojošām pieslēgvietām. 60 W maksimālā izejas jauda nodrošina plašu skaņu jebkurā telpā. Izcili piemēroti atpūtas vai atvērta tipa dzīvojamai telpai.

Klasisks dizains

Divu toņu centrālā sistēma un skaļruņu nodalījumi atsauc atmiņā magnetofonu ar noņemamiem skaļruņiem dizainu. Skaļuma regulēšanas grozāmpogu tekstūra sniedz patīkamu sajūtu, izmantojot regulēšanas elementus. Iekārtas priekšpusē ir pogas atskaņošanas un avota izvēlei.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

5

Atsauksmes

3
2

07/07/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Mikrowieza Philips

Mikrowieza jest dobrej jakości, jakość dźwięku bardzo dobra, jakość wykonania jest dobra łączność Bluetooth jest szybka i sprawna, jedyny minus to podłączenie głośników zamiast kabelków wolał bym inne rozwiązanie np dobrej jakości wtyczki lub coś innego. Ogólnie wieża sprawuje się bardzo dobrze.

Plusi

Dobra jakość wykonania ogólnie produkt jest ok

Mīnusi

Podlaczenie głośników zamiast kabelków inne rozwiązanie

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża

06/05/2024

Polska

Polska

cena vs oczekiwania

Cena jest adekwatna do podstawowych oczekiwan wobec sprzetu. fajny myk jest taki, ze mozesz dobrac styl otwarzania - to jest OK. Ladnie wyglada. Nie jest SUPER glosna, ale na impreze na ogrodku - jak u mnie - zdala test na 5.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża

03/01/2021

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie.

Bardzo dobry dżwięk jak na tą półkę cenową, wieża gra bardzo przyjemnie, jest w stanie nagłośnić pomieszczenie 30 m2. Połączenie przez Bluetooth bezproblemowe - korzystamy z laptopa i iPhone'a. Obsługa intuicyjna, sprytny pilocik.

Plusi

Dobry dźwięk, łatwość połączeń z urządzeniami zewnętrznymi, intuicyjna obsługa.

Mīnusi

Jedyny minus - cieniutkie kabelki od kolumn, niewymienialne bo podłączone na stałe w kolumnach.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAM4505 Mikrowieża

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.