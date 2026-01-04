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TAMS3BK/00
The Buds
Krāsas izceļas. Mūzika aizrauj. Ar savu drosmīgo izskatu un nepiespiesto raksturu The Buds ļauj baudīt lielisku noskaņojumu, piedāvājot siltu, detalizētu skaņu un apaļu viedo uzlādes futrāli, kas viegli ieslīd kabatā. Tava diena, tavi atskaņošanas saraksti, tavs ritms.
Iespaidīga skaņa. Retro izskats
Viedais uzlādes futrālis
Adaptīvā trokšņu slāpēšana
Līdz 42 stundām atskaņošanas laika
Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, reāllaikā slāpējot ārējos trokšņus, tostarp vēja radīto troksni. Ja vēlies dzirdēt apkārt notiekošo, apkārtējās vides skaņu režīms ļauj atkal sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrās uztveres funkcija izceļ balsis, lai vari sarunāties, nenoņemot austiņas.
Šis viedais futrālis nav tikai lādētājs — ar to vari pārvaldīt zvanus, atskaņošanu, trokšņu slāpēšanu un Auracast™ vai ieslēgt Lo-Fi skaņas režīmu. Tas pat var palīdzēt uzņemt fotoattēlus, attālināti aktivizējot pievienotās ierīces kameru. Izvēlamas vinila plašu, kasešu un pastiprinātāju animācijas ļauj mainīt futrāļa 1.47" krāsu skārienekrāna izskatu.
Kad trokšņu slāpēšana ir izslēgta, pilna uzlāde nodrošina 10 stundu atskaņošanas laiku, bet viedais uzlādes futrālis — vēl 32 stundas (kad trokšņu slāpēšana ir ieslēgta, austiņas darbojas 7 stundas, bet futrālis nodrošina vēl 23 stundas). Ātrai papildu uzlādei pietiek ar 15 minūtēm, lai iegūtu vēl 3 stundas. Futrāli var uzlādēt, izmantojot USB-C.
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