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TAMS3YL/00
The Buds
Krāsas izceļas. Mūzika aizrauj. Ar savu drosmīgo izskatu un nepiespiesto attieksmi The Buds ļauj baudīt patīkamus mirkļus ar siltu, detalizētu skaņu un apaļu viedo uzlādes futrāli, kas viegli ieslīd kabatā. Tava diena, tavi atskaņošanas saraksti, tavs ritms.
Iespaidīga skaņa. Retro izskats
Viedais uzlādes futrālis
Adaptīvā trokšņu slāpēšana
Līdz 42 stundām ilgs atskaņošanas laiks
Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, reāllaikā slāpējot ārējos trokšņus, tostarp vēja radīto troksni. Ja vēlies dzirdēt apkārt notiekošo, apkārtējās vides režīms atkal ļauj sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrās apkārtējās vides uztveres funkcija izceļ balsis, lai tu varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.
Šis viedais futrālis nav tikai lādētājs — ar to vari pārvaldīt zvanus, atskaņošanu, trokšņu slāpēšanu un Auracast™ vai ieslēgt Lo-Fi skaņas režīmu. Tas pat var palīdzēt uzņemt fotoattēlus, attālināti aktivizējot pievienotās ierīces kameru. Izvēloties vinila plates, lentes vai pastiprinātāja animāciju, vari mainīt futrāļa 1.47" krāsu skārienekrāna izskatu.
Kad trokšņu slāpēšana ir izslēgta, pilna uzlāde nodrošina 10 stundas ilgu atskaņošanu, bet viedais uzlādes futrālis — vēl 32 stundas (kad trokšņu slāpēšana ir ieslēgta, atskaņošanas laiks ir 7 stundas, bet futrālis nodrošina vēl 23 stundas). Ātrai uzlādei pietiek ar 15 minūtēm, lai iegūtu vēl 3 stundas. Futrāli var uzlādēt, izmantojot USB-C.
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