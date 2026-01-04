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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Jauns

Moving SoundPilnībā bezvadu austiņas

TAMS3YL/00

Pieejams

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Krāsas izceļas. Mūzika aizrauj. Ar savu drosmīgo izskatu un nepiespiesto attieksmi The Buds ļauj baudīt patīkamus mirkļus ar siltu, detalizētu skaņu un apaļu viedo uzlādes futrāli, kas viegli ieslīd kabatā. Tava diena, tavi atskaņošanas saraksti, tavs ritms.

Skatīt visas priekšrocības

The Buds

  • Iespaidīga skaņa. Retro izskats

  • Viedais uzlādes futrālis

  • Adaptīvā trokšņu slāpēšana

  • Līdz 42 stundām ilgs atskaņošanas laiks

Iegrimsti savā pasaulē ar adaptīvo trokšņu slāpēšanu

Iegrimsti savā pasaulē ar adaptīvo trokšņu slāpēšanu

Adaptīvā trokšņu slāpēšana ātri reaģē uz apkārtējo vidi, reāllaikā slāpējot ārējos trokšņus, tostarp vēja radīto troksni. Ja vēlies dzirdēt apkārt notiekošo, apkārtējās vides režīms atkal ļauj sadzirdēt ārējās skaņas. Ātrās apkārtējās vides uztveres funkcija izceļ balsis, lai tu varētu sarunāties, nenoņemot austiņas.

Turpini baudīt ritmu ar apaļo viedo uzlādes futrāli

Turpini baudīt ritmu ar apaļo viedo uzlādes futrāli

Šis viedais futrālis nav tikai lādētājs — ar to vari pārvaldīt zvanus, atskaņošanu, trokšņu slāpēšanu un Auracast™ vai ieslēgt Lo-Fi skaņas režīmu. Tas pat var palīdzēt uzņemt fotoattēlus, attālināti aktivizējot pievienotās ierīces kameru. Izvēloties vinila plates, lentes vai pastiprinātāja animāciju, vari mainīt futrāļa 1.47" krāsu skārienekrāna izskatu.

Baudi noskaņu ilgāk ar atskaņošanas laiku līdz 42 stundām

Baudi noskaņu ilgāk ar atskaņošanas laiku līdz 42 stundām

Kad trokšņu slāpēšana ir izslēgta, pilna uzlāde nodrošina 10 stundas ilgu atskaņošanu, bet viedais uzlādes futrālis — vēl 32 stundas (kad trokšņu slāpēšana ir ieslēgta, atskaņošanas laiks ir 7 stundas, bet futrālis nodrošina vēl 23 stundas). Ātrai uzlādei pietiek ar 15 minūtēm, lai iegūtu vēl 3 stundas. Futrāli var uzlādēt, izmantojot USB-C.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.