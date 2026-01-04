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TAMS80B/00
The Tube
Izteiksmīgas formas. Retro krāsas. Mūsdienīga jauda. The Tube atdzīvina 80. gadu ikonu ar piesātinātāku, plašāku stereo skaņu un nevainojamu savienojamību. No muzicēšanas mājās līdz ielu ballītēm — palieliniet skaļumu un ļaujiet mūzikai izplatīties.
Iespaidīga skaņa. Retro izskats
280 W maks. (140 W RMS)
Atskaņošanas laiks līdz 24 stundām
IP67 putekļdrošība/ūdensizturība
Tube ikoniskais izskats slēpj divu joslu stereo sistēmu, kas nodrošina 280 W maksimālo jaudu (140 W RMS) un plašu, ieskaujošu telpisko skaņu. Ja ballīte notiek ārā, varat ieslēgt Moving Sound režīmu, lai pastiprinātu zemfrekvences skaņu un arī āra vidē saglabātu skaidru skanējumu.
Dubultie 5” dziņi, īpaši izstrādātie augstfrekvenču skaļruņi un aktīvā signālu sadalījuma tehnoloģija darbojas kopā, lai precīzi nošķirtu augstos un zemos toņus. Divi pasīvie radiatora tipa skaļruņi padziļina basus. Ieguvums? Dabiska, spēcīga un dziļa stereo skaņa ar dzidru tīru skanējumu.
Ar Bluetooth® 6.0 varat straumēt saturu bez kaitinošiem skaņas kritumiem, kā arī varat savienot Tube ar divām ierīcēm vienlaikus. Varat arī pievienot ārēju ierīci USB-C pieslēgvietai un klausīties mūziku šādi.
Atsauksmes
Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. piederošas reģistrētas preču zīmes. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. piederošas preču zīmes.
IP67 aizsardzības klase nozīmē, ka skaļruņa draiveris ir putekļu necaurlaidīgs un to var iegremdēt līdz 1 m dziļumā uz laiku līdz 30 minūtēm.