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  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
  • Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika

Izbeigta ražošana

Bezvadu Bluetooth® austiņas

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Atsauksmes
Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika
Lai kur jums šonedēļ vajadzētu doties. Šīs uz ausīm valkājamās bezvadu austiņas padara jūsu braucienus patīkamākus ar līdzsvarotu, detalizētu skaņu un līdz 30 stundām ilgu darbības laiku. Ja nepieciešams ilgāks laiks, ar ātro uzlādi iegūsiet papildu jaudu no 2 līdz 6 stundām
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Hi-Res Audio bezvadu austiņas

Plāns dizains. Līdz 30 stundām darbības laika

  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

Katrā braucienā. 30 stundu ilgs darbības laiks.

Šīs austiņas būs tieši tas, kas nepieciešams visprasīgākajos braucienos nedēļu no nedēļas. Viena uzlāde ilgst tikai 1,5 stundas un nodrošina 30 stundu ilgu atskaņošanas vai sarunu laiku. Divi ātrās uzlādes līmeņi — straujā uzlāde un ātrā uzlāde — sniedz papildu 2 vai 6 stundu ilgu atskaņošanas laiku. Lai jūs varētu klausīties no pirmdienas līdz pat piektdienai un vēl ilgāk.

Detalizēta skaņa. Spēcīgs bass

Perfekti noregulēti neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina spēcīgu basu un skaidru vidējo frekvenci

Elastīga konstrukcija

Šīs bezvadu austiņas var lepoties ar mīkstiem austiņu spilveniem, ko iespējams kompakti salocīt divos veidos. Varat tās salocīt plakanas, kas lieliski der glabāšanai biroja atvilktnē. Vai arī varat tās salocīt plakanas un pavērst uz iekšu, izveidojot kompaktu konstrukciju, kas ir ērti ieliekama mēteļa kabatās un somās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.6

no 5

10

Atsauksmes

23/05/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Plusi

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Mīnusi

Brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Plusi

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Mīnusi

brak pokrowca, krótki kabel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Plusi

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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