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Izbeigta ražošana
TAPH802BK/00
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Šīs austiņas būs tieši tas, kas nepieciešams visprasīgākajos braucienos nedēļu no nedēļas. Viena uzlāde ilgst tikai 1,5 stundas un nodrošina 30 stundu ilgu atskaņošanas vai sarunu laiku. Divi ātrās uzlādes līmeņi — straujā uzlāde un ātrā uzlāde — sniedz papildu 2 vai 6 stundu ilgu atskaņošanas laiku. Lai jūs varētu klausīties no pirmdienas līdz pat piektdienai un vēl ilgāk.
Perfekti noregulēti neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina spēcīgu basu un skaidru vidējo frekvenci
Šīs bezvadu austiņas var lepoties ar mīkstiem austiņu spilveniem, ko iespējams kompakti salocīt divos veidos. Varat tās salocīt plakanas, kas lieliski der glabāšanai biroja atvilktnē. Vai arī varat tās salocīt plakanas un pavērst uz iekšu, izveidojot kompaktu konstrukciju, kas ir ērti ieliekama mēteļa kabatās un somās.
3.6
no 5
10
Atsauksmes
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Plusi
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Mīnusi
Brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Plusi
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Mīnusi
brak pokrowca, krótki kabel
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Plusi
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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