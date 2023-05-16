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Izbeigta ražošana

Hi-Res Audio uz ausīm valkājamas bezvadu austiņas

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Atsauksmes
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Klausieties mūziku, nevis lietu. Šajās uz ausīm valkājamajās bezvadu austiņās varat kontrolēt aktīvo trokšņa slāpēšanas funkciju, pielāgojoties situācijai. Ar 30 stundu ilgu darbības laiku un elastīgu ātro uzlādi pietiks visam ceļojumam
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Uz ausīm valkājamas bezvadu aktīvās troksni slāpējošās austiņas

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  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

30 stundu ilgs atskaņošanas laiks vai sarunu laiks (25 stundas, ja ANC ir ieslēgts)

Jebkurā ceļojumā šīs austiņas ir uzdevuma augstumos. Vienai uzlādei nepieciešamas tikai 2 stundas. Jūs iegūstat 30 stundu atskaņošanas laiku (vai sarunu laiku), ja aktīvā trokšņu slāpēšana ir izslēgta, un 25 stundas, ja tā ir ieslēgta. Divu līmeņu ātrā uzlāde – straujā uzlāde un raitā uzlāde – nodrošina papildu 2 vai 6 stundu darbības laiku.

Aktīvā trokšņu slāpēšana (ANC). Aizmirstieties pats, nevis aizmirstiet mūziku

Ar Aktīvās trokšņu slāpēšanas funkciju norobežojieties no apkārt notiekošā. Apslāpējiet vilciena vai rosīga biroja troksni ar vienas pogas pieskārienu. Ja atrodaties ārā, varat klausīties savu mūziku un sekot līdzi ielas trokšņiem, ieslēdzot modrības režīmu.

Gluda, regulējama galvas stīpa. Mīksti ausu spilventiņi

No atskaņošanas sarakstiem līdz podraidēm, perfekti noregulēti neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina dziļus basus un skaidras vidējas frekvences. Mīkstie ausu spilventiņi pārklāj visu ausi, izveidojot blīvējumu, kas pasīvi izolē ārējo troksni. Galvas stīpa ir viegla, viegli regulējama un gluda: šīs austiņas nesapīsies matos.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.7

no 5

74

Atsauksmes

16/05/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetne sluchawki

Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.

Plusi

Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.

Mīnusi

Niema

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

01/09/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Super!

Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

03/08/2022

Polska

Polska

Audiofilskie słuchawki

Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity

Plusi

Dobra jakość audio

Mīnusi

Brak wad

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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