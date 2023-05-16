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TAPH805BK/00
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Jebkurā ceļojumā šīs austiņas ir uzdevuma augstumos. Vienai uzlādei nepieciešamas tikai 2 stundas. Jūs iegūstat 30 stundu atskaņošanas laiku (vai sarunu laiku), ja aktīvā trokšņu slāpēšana ir izslēgta, un 25 stundas, ja tā ir ieslēgta. Divu līmeņu ātrā uzlāde – straujā uzlāde un raitā uzlāde – nodrošina papildu 2 vai 6 stundu darbības laiku.
Ar Aktīvās trokšņu slāpēšanas funkciju norobežojieties no apkārt notiekošā. Apslāpējiet vilciena vai rosīga biroja troksni ar vienas pogas pieskārienu. Ja atrodaties ārā, varat klausīties savu mūziku un sekot līdzi ielas trokšņiem, ieslēdzot modrības režīmu.
No atskaņošanas sarakstiem līdz podraidēm, perfekti noregulēti neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina dziļus basus un skaidras vidējas frekvences. Mīkstie ausu spilventiņi pārklāj visu ausi, izveidojot blīvējumu, kas pasīvi izolē ārējo troksni. Galvas stīpa ir viegla, viegli regulējama un gluda: šīs austiņas nesapīsies matos.
3.7
no 5
74
Atsauksmes
EwelinaR
16/05/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Świetne sluchawki
Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.
Plusi
Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.
Mīnusi
Niema
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jogurt
01/09/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Super!
Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jachu 2022
03/08/2022
Polska
Audiofilskie słuchawki
Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity
Plusi
Dobra jakość audio
Mīnusi
Brak wad
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Faktiskie rezultāti var atšķirties