ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Produkta priekšpuses fotoattēls
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Primārais attēls

Izbeigta ražošana

Interneta radio

TAPR802/12

4.1

| (15) Atsauksmes

Vairāk patīkamā

Lai ko jūs darītu, izbaudiet to ar šo Philips interneta radio. Papildus interneta, DAB un FM skaņošanai iegūstat arī Spotify Connect saderību un iespēju straumēt no savas mobilās ierīces.

Skatīt visas priekšrocības

Vairāk patīkamā

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

Interneta radio. Tūkstošiem staciju rokas stiepiena attālumā

Mūzika. Sarunas. Kriminālziņas. Šis interneta radio ir jūsu piekļuves līdzeklis tūkstošiem pasaules radiostaciju, kas pārraida visu veidu programmas. Digitālais radio uztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu, un jūs varat iestatīt līdz 20 sākotnējiem iestatījumiem, izvēloties savas iecienītākās interneta, DAB+ vai FM stacijas.

Bluetooth bezvadu mūzikas straumēšana

DAB+/FM digitāls radio

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.1

no 5

15

Atsauksmes

2

30/04/2023

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Suht hea asi.

Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.

Plusi

Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas

Mīnusi

Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetiraadio

Izmantošanas datums 2022-10-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetiraadio

Izmantošanas datums 2022-10-30

07/04/2023

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.

Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.

Plusi

Dost funkcí pro naladění se do pohody.

Mīnusi

Žádná mě nenapadá.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetové rádio

Izmantošanas datums 2023-03-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetové rádio

Izmantošanas datums 2023-03-07

13/06/2022

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Dokonale splnil me očekávání

Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.

Plusi

Malý ale šikovný

Mīnusi

Nepociťuji

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetové rádio

Izmantošanas datums 2021-05-13

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetové rádio

Izmantošanas datums 2021-05-13

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā