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Izbeigta ražošana
TAPR802/12
Vairāk patīkamā
Lai ko jūs darītu, izbaudiet to ar šo Philips interneta radio. Papildus interneta, DAB un FM skaņošanai iegūstat arī Spotify Connect saderību un iespēju straumēt no savas mobilās ierīces.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
Mūzika. Sarunas. Kriminālziņas. Šis interneta radio ir jūsu piekļuves līdzeklis tūkstošiem pasaules radiostaciju, kas pārraida visu veidu programmas. Digitālais radio uztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu, un jūs varat iestatīt līdz 20 sākotnējiem iestatījumiem, izvēloties savas iecienītākās interneta, DAB+ vai FM stacijas.
4.1
no 5
15
Atsauksmes
Uuuuuuu
30/04/2023
Eesti
Verificēts pircējs
Suht hea asi.
Proobleemsem koht on kui tepsel välja tõmmata, siis peab pool tundi wifiga ühildama ja kogu see kanalite ja muu seadistus võtab kaua aega, miks asjad ei salvestu, iga voolukatkestus tekitab fustratsiooni.
Plusi
Töötab ilusti kui asjad paigas ja nett olemas
Mīnusi
Seadistamine peale voolu katkestust ja interneti laadimine võtab kaua aega
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetiraadio
Izmantošanas datums 2022-10-30
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetiraadio
Izmantošanas datums 2022-10-30
Moto 1
07/04/2023
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Výrobek má kromě lehké váhy i krásný design.
Toto rádio jsem si vybral kvůli krásnému designu a jsem s ním velmi spokojen. Podle toho, že se zahrnuje mezi radiobudíky, dávám palec nahoru a doporučuji ho všem, kteří jako já rádi poslouchají rádiové stanice. Dá se při něm krásně usínat i vstávat. Děkuji Vám mockrát.
Plusi
Dost funkcí pro naladění se do pohody.
Mīnusi
Žádná mě nenapadá.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetové rádio
Izmantošanas datums 2023-03-07
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetové rádio
Izmantošanas datums 2023-03-07
Naslouchač
13/06/2022
Česká republika
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Dokonale splnil me očekávání
Pro neobyčejný zážitek při poslouchání stanic celé planety, doporučuji všem co rádi poslouchají rádia bez hranic.
Plusi
Malý ale šikovný
Mīnusi
Nepociťuji
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetové rádio
Izmantošanas datums 2021-05-13
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAPR802 Internetové rádio
Izmantošanas datums 2021-05-13