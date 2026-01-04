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TAR1509/00
FM/AM
Analoga regulēšana
Darbojas ar baterijām
Izbaudiet dzidru un skaidru skaņu, klausoties visu, kas jums patīk, šajā īpaši portatīvajā FM/AM radio. Analogā regulēšana ļauj viegli atrast meklēto, un garā izvelkamā antena nodrošina vislabāko iespējamo uztveršanu, lai kur jūs atrastos.
Divas grozāmas pogas ļauj noregulēt radio un skaļumu, un parocīgais sānu slēdzis sniedz iespēju pārslēgties starp FM un AM frekvenču joslām. Lielajā, skaidrajā regulēšanas logā var redzēt, kāda frekvence ir noregulēta, un LED indikators iedegas, kad signāls ir spēcīgs.
Šis analogais radio ir pietiekami mazs, lai to ieliktu kabatā vai piekārtu pie plaukstas locītavas, izmantojot komplektā iekļauto siksniņu. Radio darbību nodrošina divas AAA baterijas, un tam ir austiņu pieslēgvieta, lai klausītos netraucēti: ideāli, ja vēlaties noklausīties sporta ziņas, kamēr iepērkaties veikalā!
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