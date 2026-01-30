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Kompakts, portatīvs radio
FM/AM, analogā regulēšana
Iebūvēts litija jonu akumulators
SOS lukturītis
Šis praktiskais, portatīvais radio ir lielisks sabiedrotais garām dienām brīvā dabā. Uztveriet skaidru radio signālu, uzlādējiet citas ierīces un izgaismoijet ceļu ar jaudīgo lukturīti. Ārkārtas situācijās pat varat atskaņot skaļu SOS signālu, ko pavada mirgojoša gaisma.
Šis praktiskais radio jūs nepievils. Uzlādējiet radio, izmantojot komplektācijā iekļauto USB-C kabeli līdz pat 32 stundu radio atskaņošanas laikam normālā skaļumā.
Nekad nepalieciet bez enerģijas. Jums vienmēr būs rezerves uzlādes risinājums, izmantojot saules paneļus radio augšpusē vai veicot uzgriešanu ar roku. Radio arī izmanto 3 AAA baterijas (neietilpst komplektācijā). USB-A ports ļauj radio izmantot citu ierīču uzlādei ārkārtas situācijā.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Vitulis
30/01/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Produkta īpašības pilnībā atbilst lietojuma mērķim
Produkts atbilst lietojuma mērķim pilnībā. Noteiktu ieteiktu.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Portatīvais radio ar lukturīti
Przemek81
19/08/2025
Polska
Radio na każdą sytuację
Świetne radyjko! Zaskakuje czystym i głębokim dźwiękiem jak na tak niewielki, 1-watowy głośniczek. Trzy źródła zasilania sprawiają, że działa niemal jak perpetuum mobile. Panel solarny ładuje bardzo sprawnie, wbudowane dynamo z korbką jeszcze szybciej, a dodatkowo można włożyć popularne baterie AAA, dostępne praktycznie wszędzie. Najpierw kupiłem jedno dla siebie, a dzień później dokupiłem jeszcze dwa dla rodziny. W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu i internetu, będzie to niezastąpione źródło informacji. Właśnie dlatego pełna analogowość tego radia jest jego największym atutem.
Plusi
Małe, a potężne – radio zaskakuje bardzo czystym i całkiem głębokim dźwiękiem jak na taki niewielki, 1-watowy głośniczek Philips Philips . Trzy sposoby zasilania – możesz je ładować przez USB-C (dla wbudowanego akumulatora), energią słoneczną lub ręczną
Mīnusi
Brak Bluetooth i wejścia audio – jeśli ktoś chciałby podłączyć swoje urządzenie bezprzewodowo lub przez kabel, niestety – tutaj się nie da. To typowo prosty, analogowy sprzęt, co jak wspomniałem jest też jego największą zaletą
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR1609 Przenośne radio z latarką