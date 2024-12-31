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Izbeigta ražošana
TAR3205/12
FM, digitālā regulēšana
Divkāršs modinātājs
FM uztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu, un jūs varat iestatīt līdz 10 iepriekšēji iestatītām iecienītākajām stacijām. Displejs skaidri attēlo laiku.
Iegrimstiet miegā, fonā skanot jūsu iecienītākajai stacijai. Varat iestatīt pulksteņa izslēgšanās taimeri, lai radio atskaņotu līdz 2 stundām. Kad iestatītais laiks ir pagājis, radio tiek izslēgts.
Divkāršā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus atsevišķus modinātājus, un pakāpeniskās modināšanas funkcija atskaņo pakāpeniski pieaugoša skaļuma radio, lai palīdzētu uzsākt dienu.
3.5
no 5
13
Atsauksmes
AnoniKolo
31/12/2024
Polska
Zajefajny
Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"
Plusi
Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy
Mīnusi
W sumie to nie znalazłem żadnych
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Heniu 55-66
26/11/2021
Polska
Radio budzik
Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3205 Radiobudzik
Becko
02/09/2022
България
Verificēts pircējs
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3205 Радиочасовник
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