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Izbeigta ražošana

Radio pulkstenis

TAR3205/12

3.5
| (13) Atsauksmes
Mostieties gatavs dienai
Padariet dzīvi vienkāršāku ar šo FM digitālo radio pulksteni. Daudzās iepriekš iestatītās stacijas ļauj atrast nepieciešamo vienā mirklī. Varat iestatīt modinātāju, lai rītos jūs patīkami modina pakāpeniski pieaugoša radio skaņa. Vai vēlaties vēl pasnaust? Pastiepiet roku un nospiediet snaudas pogu.
Skatīt visas priekšrocības

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  • FM, digitālā regulēšana

  • Divkāršs modinātājs

FM digitāls audio

FM uztvērējs nodrošina skaidru uztveršanu, un jūs varat iestatīt līdz 10 iepriekšēji iestatītām iecienītākajām stacijām. Displejs skaidri attēlo laiku.

Izslēgšanās taimeris. Iegrimstiet snaudā radio pavadījumā

Iegrimstiet miegā, fonā skanot jūsu iecienītākajai stacijai. Varat iestatīt pulksteņa izslēgšanās taimeri, lai radio atskaņotu līdz 2 stundām. Kad iestatītais laiks ir pagājis, radio tiek izslēgts.

Divkāršs modinātājs. Viens pulkstenis, divi modinātāja signāli

Divkāršā modinātāja funkcija ļauj iestatīt divus atsevišķus modinātājus, un pakāpeniskās modināšanas funkcija atskaņo pakāpeniski pieaugoša skaļuma radio, lai palīdzētu uzsākt dienu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.5

no 5

13

Atsauksmes

31/12/2024

Polska

Polska

Zajefajny

Ten radio budzik jest dla (prawie) każdej grupy wiekowej. Młodsi użytkownicy mogą słuchać radia, oraz ustawiać sobie budziki do szkoły, osoby dorosłe radia słuchają rzadziej ale budzik/zegarek nadal jest przydatny. Osoby starsze za to mogą dowiedzieć się co sie dzieje na świecie nie dotykając "technologii"

Plusi

Prosty w obsłudze, analogiczny, dobry zasięg radiowy

Mīnusi

W sumie to nie znalazłem żadnych

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3205 Radiobudzik

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3205 Radiobudzik

26/11/2021

Polska

Polska

Radio budzik

Małe ale przydatne Wszystkie funkcję działają poprawnie godne polecenia

Mīnusi

Brak

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3205 Radiobudzik

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3205 Radiobudzik

02/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3205 Радиочасовник

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAR3205 Радиочасовник

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.