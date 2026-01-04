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  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos
  • Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos

Bezvadu skaļrunis

TAS1509BK/00

Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos

Ņemiet savu mūziku līdzi, lai kurp dotos, ar šo lielisko Bluetooth skaļruni. Pasīvais radiators nodrošina jaudīgus basus, bet IPX7 aizsardzības klase nozīmē, ka skaļruni bez problēmām var iegremdēt ūdenī uz 30 minūtēm. Atbildiet uz zvaniem brīvroku režīmā, lai kur jūs atrastos.

Skatīt visas priekšrocības

Klausieties kvalitatīvu skaņu, lai kur jūs atrastos

  • Pasīvais radiators. Jaudīgi basi

  • Savienojiet pārī divus skaļruņus stereo skaņai

  • 5W RMS izejas jauda

  • IPX7 ūdensizturība

Pasīvais radiators spēcīgiem basiem

Pasīvais radiators spēcīgiem basiem

Šis lieliskais, nelielais skaļrunis nodrošina pārsteidzoši piesātinātus un spēcīgus basus. Ņemiet mūziku līdzi un skaidri dzirdiet to dārzā, pastaigas laikā vai pludmalē. Lieliski piemērots ņemšanai līdzi neatkarīgi no jūsu plāniem.

Savienojiet pārī ar identisku skaļruni stereo skaņai

Vēlaties vēl piesātinātāku skaņu? Varat viegli savienot divus identiskus skaļruņus, lai iegūtu fantastisku stereo skaņu. Klausieties mūziku tieši tā, kā tai paredzēts skanēt. Pat atrodoties ceļā, jūs nepalaidīsiet garām ne ritmu, ne vārdu.

IPX7 ūdensizturība

IPX7 ūdensizturība

Šis lieliskais, kompaktais skaļrunis ir gatavs jebkam. Neatkarīgi no tā, vai jūs pārsteidz lietus, sportojot svīstat vai pat lecat no laivas, IPX7 ūdensizturības klase nozīmē, ka skaļruni var iegremdēt ūdenī līdz 30 minūtēm bez jebkādām problēmām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.