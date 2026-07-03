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  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
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  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu
  • Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu

Bezvadu skaļrunis

TAS2000B/00

5

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna

Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu

Dodieties piedzīvojumos ar kompakto, pret šļakatām izturīgo skaļruni, kas ar vienu uzlādi nodrošina līdz pat 20 stundām atskaņošanas laika. Stilīgas LED gaismas rada noskaņu, Bass+ nodrošina dziļus basus jebkurā skaļumā, un varat izveidot savienojumu ar citiem skaļruņiem, lai iegūtu jaudīgāku skaņu.

Skatīt visas priekšrocības

Izgaismojas un pārsteidz ar jaudīgu skanējumu

  • LED gaismu šovs

  • Bass+ un Auracast™

  • 20 stundu atskaņošanas laiks

  • Rokas siksniņa un aizsardzība pret šļakatām

Spēcīga skaņa ar pārsteidzoši dziļiem basiem jebkurā skaļumā

Spēcīga skaņa ar pārsteidzoši dziļiem basiem jebkurā skaļumā

Šī kompaktā un pārvietojamā skaļruņa maks. 20 W (10 W RMS) skaļruņi nodrošina iespaidīgu un bagātīgu skaņu. Divi pasīvie skaļruņi un mūsu ekskluzīvā Bass+ tehnoloģija gādā par dziļu un precīzu basu skanējumu arī mazā skaļumā. Ir arī iebūvēts mikrofons, ko varat izmantot, lai brīvroku režīmā atbildētu uz ienākošajiem zvaniem.

Nodrošina ilgu skanējumu, viegli pārvietojams un nebaidās no nedaudz lietus

Nodrošina ilgu skanējumu, viegli pārvietojams un nebaidās no nedaudz lietus

Viena uzlāde nodrošina līdz 20 h darbību, tāpēc varēsiet klausīties mūziku visu dienu un vēl arī naktī. Parocīga plaukstas aproce atvieglo pārnēsāšanu, savukārt IPX5 aizsardzības klase nozīmē, ka tas ir noturīgs pret šļakatām un lietus lāsēm. 30 min uzlāde nodrošina 5 h atskaņošanas ilgumu, savukārt pilna uzlāde aizņem aptuveni 2,5 h.

Bluetooth® straumēšana, vairāku ierīču savienojamība, USB atskaņošana

Bluetooth® straumēšana, vairāku ierīču savienojamība, USB atskaņošana

Vai atskaņošanas saraksts jau gatavs? Bluetooth® 5.4 garantē stabilu savienojumu plūdenai straumēšanai, vairāku ierīču savienojamības iespēja ļauj vienlaikus pievienot līdz divām Bluetooth® ierīcēm un skaļruņa USB-A pieslēgvietā varat pievienot pārnēsājamu mūzikas atskaņotāju vai zibatmiņu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Plusi

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Mīnusi

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.

  2. IPX5 klase nozīmē, ka skaļrunis ir aizsargāts pret ūdens strūklām.