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Izbeigta ražošana
Visu kā mājās
Rīta melodijas vannas istabā. Iedvesmojoši podkāsti mājas birojā. Šis stilīgais Bluetooth skaļrunis ar vilnas maisījuma skaļruņa audumu un reljefajām pogām vienmēr iederas interjerā. Jūs iegūstat pārsteidzoši bagātīgu skaņu un 10 stundas ilgu atskaņošanas laiku.
Bluetooth®
5 W izvades jauda
10 stundu darbības laiks
Šis vienkāršais, bet iespaidīgais Bluetooth skaļrunis atskaņo mūziku ar stilu. Reljefās pogas ļauj kontrolēt atskaņošanu, Bluetooth un citas funkcijas. Iebūvētais mikrofons ļauj jums saņemt brīvroku zvanus, un rokturis nešanai ļauj to viegli pārvietot uz citām telpām.
Jūs iegūstat 10 stundu atskaņošanas laiku no vienas uzlādes, un bezvadu darbības diapazons ir 20 metri. Skaļruņa uzlādes laiks ir 2,5 stundas, izmantojot iekļauto C tipa USB kabeli. Pasīvais radiators nodrošina spēcīgu basu, un skaņa ir skaidra pat lielā skaļumā.
Skaļrunis pārklāts ar augstākās kvalitātes audumu, ko izstrādājis ražotājs Kvadrat. Skaistais vilnas sajaukuma materiāls ir akustiski caurlaidīgs, ļaujot skaņai brīvi plūst no skaļruņa istabā.
Godalgas
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Sólyom85
05/12/2021
Magyarország
Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal
Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.
Plusi
Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.
Mīnusi
A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Izmantošanas datums 2020-11-05
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó
Izmantošanas datums 2020-11-05
IPX7 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka skaļruni var iegremdēt līdz 1 metra dziļumam uz laiku līdz 30 minūtēm. Skaļruņa audums nav ūdensdrošs, bet tas var izturēt dažus ūdens pilienus.