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Izbeigta ražošana

Bezvadu skaļrunis

TAS3505/00

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Visu kā mājās

Rīta melodijas vannas istabā. Iedvesmojoši podkāsti mājas birojā. Šis stilīgais Bluetooth skaļrunis ar vilnas maisījuma skaļruņa audumu un reljefajām pogām vienmēr iederas interjerā. Jūs iegūstat pārsteidzoši bagātīgu skaņu un 10 stundas ilgu atskaņošanas laiku.

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Visu kā mājās

  • Bluetooth®

  • 5 W izvades jauda

  • 10 stundu darbības laiks

Izskats un funkcionalitāte pilnīgā harmonijā

Izskats un funkcionalitāte pilnīgā harmonijā

Šis vienkāršais, bet iespaidīgais Bluetooth skaļrunis atskaņo mūziku ar stilu. Reljefās pogas ļauj kontrolēt atskaņošanu, Bluetooth un citas funkcijas. Iebūvētais mikrofons ļauj jums saņemt brīvroku zvanus, un rokturis nešanai ļauj to viegli pārvietot uz citām telpām.

10 stundu atskaņošanas laiks. 2,5 stundu uzlādes laiks

10 stundu atskaņošanas laiks. 2,5 stundu uzlādes laiks

Jūs iegūstat 10 stundu atskaņošanas laiku no vienas uzlādes, un bezvadu darbības diapazons ir 20 metri. Skaļruņa uzlādes laiks ir 2,5 stundas, izmantojot iekļauto C tipa USB kabeli. Pasīvais radiators nodrošina spēcīgu basu, un skaņa ir skaidra pat lielā skaļumā.

Kvadrat skaļruņa audums. Izstrādāts skaņas caurlaidībai

Skaļrunis pārklāts ar augstākās kvalitātes audumu, ko izstrādājis ražotājs Kvadrat. Skaistais vilnas sajaukuma materiāls ir akustiski caurlaidīgs, ļaujot skaņai brīvi plūst no skaļruņa istabā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • AWARD-1679621 attēls

Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

05/12/2021

Magyarország

Magyarország

Gyönyörű dizájn, apró szoftveres hibákkal

Nagyon szép hangszóró, egyszerű a kezelése, jól szól, de apróbb szoftveres hibákkal rendelkezik: pl. ha a mikrofonját is használom, nem világít a hangszóró bekapcsolást jelző LED-je. Ezen kívül nagyon kár, hogy a bekapcsolás és kikapcsolás során hangosan és hosszan trillázik a termék, nagyon zavaró. Egy ilyen minőségi hangszóróhoz sokkal jobban illett volna valami diszkrét és elegáns minimalista pittyegés.

Plusi

Gyönyörű kinézet, kompakt, egyszerű dizájn. A szövetborítás különösen tetszik.

Mīnusi

A be- és kikapcsolást jelző hang borzalmas, illetve jel nélkül túl gyorsan kikapcsol és emiatt a PC-s használat kicsit kényelmetlen.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Izmantošanas datums 2020-11-05

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS3505 vezeték nélküli hangsugárzó

Izmantošanas datums 2020-11-05

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
Atrunas

  1. IPX7 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka skaļruni var iegremdēt līdz 1 metra dziļumam uz laiku līdz 30 minūtēm. Skaļruņa audums nav ūdensdrošs, bet tas var izturēt dažus ūdens pilienus.