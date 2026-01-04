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Izbeigta ražošana
TAS5305/00
Sarīkojiet ballīti
Ņemiet mūziku līdzi visur ar ūdensizturīgo Bluetooth skaļruni, kas ir gatavs ballītei! Jūs iegūsiet 12 stundu atskaņošanas laiku un dinamisku skaņu ar iespaidīgu basu. Krāsainās LED diodes veido dziesmām pieskaņotu gaismu šovu. Audio ieeja ļauj pievienot citus avotus.
Bluetooth®
16 W izvades jauda
12 stundu darbības laiks
IPX7 ūdensnecaurlaidība
Šis portatīvais Bluetooth skaļrunis atbilst IPX7 standartam — tas nozīmē, ka tas var izturēt pilnīgu iegremdēšanu līdz 1 m dziļā ūdenī līdz 30 minūtēm. Jūs varat ballēties dušā, pie baseina vai pat baseinā! Bezvadu diapazons ir 20 m.
Skaņa saglabā savu dzidrumu, pat atskaņojot skaļu mūziku, un pasīvais radiators pastiprina basus. Iegūstiet 12 stundu atskaņošanas laiku. Pilnīgai uzlādei nepieciešamas 6 stundas. Vēlaties ballīti padarīt vēl lielāku? Savienojiet pārī ar identisku skaļruni, lai iegūtu stereo skaņu.
Kad ballīte uzņem apgriezienus, pievienojas arī gaismu šovs. LED gaismiņas katrā skaļruņa galā mirgo atbilstīgi melodijām.
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