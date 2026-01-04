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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

Bezvadu skaļrunis

TAS5305/00

Sarīkojiet ballīti

Ņemiet mūziku līdzi visur ar ūdensizturīgo Bluetooth skaļruni, kas ir gatavs ballītei! Jūs iegūsiet 12 stundu atskaņošanas laiku un dinamisku skaņu ar iespaidīgu basu. Krāsainās LED diodes veido dziesmām pieskaņotu gaismu šovu. Audio ieeja ļauj pievienot citus avotus.

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Sarīkojiet ballīti

  • Bluetooth®

  • 16 W izvades jauda

  • 12 stundu darbības laiks

  • IPX7 ūdensnecaurlaidība

Ūdensizturīgs un gatavs lietošanai

Ūdensizturīgs un gatavs lietošanai

Šis portatīvais Bluetooth skaļrunis atbilst IPX7 standartam — tas nozīmē, ka tas var izturēt pilnīgu iegremdēšanu līdz 1 m dziļā ūdenī līdz 30 minūtēm. Jūs varat ballēties dušā, pie baseina vai pat baseinā! Bezvadu diapazons ir 20 m.

Ballīte bez apstājas ar 12 stundu atskaņošanas laiku

Ballīte bez apstājas ar 12 stundu atskaņošanas laiku

Skaņa saglabā savu dzidrumu, pat atskaņojot skaļu mūziku, un pasīvais radiators pastiprina basus. Iegūstiet 12 stundu atskaņošanas laiku. Pilnīgai uzlādei nepieciešamas 6 stundas. Vēlaties ballīti padarīt vēl lielāku? Savienojiet pārī ar identisku skaļruni, lai iegūtu stereo skaņu.

Ritmam līdzi. LED apgaismojums

Ritmam līdzi. LED apgaismojums

Kad ballīte uzņem apgriezienus, pievienojas arī gaismu šovs. LED gaismiņas katrā skaļruņa galā mirgo atbilstīgi melodijām.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam