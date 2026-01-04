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Izbeigta ražošana
TAS5505/00
Atpūtieties ar stilu
Relaksējieties ar Bluetooth skaļruni, kas papildina jebkuru interjeru. Jūs iegūstat 12 stundas ilgu atskaņošanas laiku un bagātīgu skaņu ar siltu basu. Vilnas maisījuma skaļruņa audums papildina to ar izsmalcinātu elementu, un iebūvētais mikrofons ļauj jums saņemt brīvroku zvanus.
Bluetooth®
20 W izvades jauda
12 stundu darbības laiks
Šis skaļrunis izskatās lieliski jebkurā vietā. Reljefās pogas ļauj jums kontrolēt atskaņošanu, Bluetooth un citas funkcijas. Iebūvētais mikrofons ļauj jums saņemt brīvroku zvanus, un jūs varat izvilkt pārnēsāšanas siksnu caur skaļruņa siksnas atveri.
Pēc darba viegli pārslēdzieties uz svinīgām vakariņām. Jūs iegūstat 12 stundu atskaņošanas laiku no vienas uzlādes, un bezvadu darbības diapazons ir 20 metri. Skaļruņa uzlādes laiks ir 3,5 stundas, izmantojot iekļauto C tipa USB kabeli.
Skaļrunis pārklāts ar augstākās kvalitātes audumu, ko izstrādājis ražotājs Kvadrat. Skaistais vilnas sajaukuma materiāls ir akustiski caurlaidīgs, ļaujot skaņai brīvi plūst no skaļruņa istabā.
Godalgas
Atsauksmes
IPX7 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka skaļruni var iegremdēt līdz 1 metra dziļumam uz laiku līdz 30 minūtēm. Skaļruņa audums nav ūdensdrošs, bet tas var izturēt dažus ūdens pilienus.