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Izbeigta ražošana

Bezvadu skaļrunis

TAS6305/00

4.8

| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ballītes visu laiku

Turpiniet ballīti ilgāk, izmantojot ūdensnecaurlaidīgo Bluetooth skaļruni, kas nodrošina 20 stundu atskaņošanas laiku. Spēcīgas basa skaņas atraisa kustības un neļauj iemigt. Pateicoties skaļruņa ietilpīgajam akumulatoram, viedierīci var uzlādēt, izmantojot USB pieslēgvietu.

Skatīt visas priekšrocības

Ballītes visu laiku

  • Bluetooth®

  • 30 W izvades jauda

  • 20 stundu atskaņošanas laiks

  • Iebūvēta ārējā akumulatora funkcija

Ūdensizturīgs un gatavs lietošanai

Ūdensizturīgs un gatavs lietošanai

Šis portatīvais Bluetooth skaļrunis atbilst IPX7 standartam — tas nozīmē, ka tas var izturēt pilnīgu iegremdēšanu līdz 1 m dziļā ūdenī līdz 30 minūtēm. Jūs varat ballēties dušā, pie baseina vai pat baseinā! Bezvadu diapazons ir 20 m.

20 stundu atskaņošanas laiks, iebūvēta ārējā akumulatora funkcija

20 stundu atskaņošanas laiks, iebūvēta ārējā akumulatora funkcija

4400 mAH uzlādējamais litija jonu akumulators nodrošina jums 20 stundu ilgu atskaņošanas laiku, un viedierīci varat uzlādēt, izmantojot skaļruņa USB pieslēgvietu. Pilnīga akumulatora uzlāde notiek 6 stundas.

Atskaņojiet skaļāk. Savienojiet pārī stereo skaņas nodrošināšanai

Atskaņojiet skaļāk. Savienojiet pārī stereo skaņas nodrošināšanai

Divi pasīvie radiatori sniedz jaudīgu basu un skaņa saglabā dzidrumu arī pie augsta skaļuma. Vēlaties ballīti padarīt vēl lielāku? Savienojiet pārī ar identisku skaļruni, lai iegūtu stereo skaņu. LED apgaismojums abās skaļruņa malās mirgo līdzi ritmam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

24/05/2021

Lietuva

Lietuva

labai puiku

Man patinka kolonele ir jo apsvarsis gerai groja puiku veikia ir groja

Plusi

pukus

Mīnusi

nera

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Belaidis garsiakalbis

Izmantošanas datums 2021-04-24

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Belaidis garsiakalbis

Izmantošanas datums 2021-04-24

25/11/2021

Polska

Polska

SUPER głośnik

Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne

Plusi

same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2021-07-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Głośnik bezprzewodowy

Izmantošanas datums 2021-07-25

09/11/2021

Україна

Україна

Відчувай звуки життя

Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Бездротовий гучномовець

Izmantošanas datums 2021-07-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Бездротовий гучномовець

Izmantošanas datums 2021-07-09

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam