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Izbeigta ražošana
Ballītes visu laiku
Turpiniet ballīti ilgāk, izmantojot ūdensnecaurlaidīgo Bluetooth skaļruni, kas nodrošina 20 stundu atskaņošanas laiku. Spēcīgas basa skaņas atraisa kustības un neļauj iemigt. Pateicoties skaļruņa ietilpīgajam akumulatoram, viedierīci var uzlādēt, izmantojot USB pieslēgvietu.
Bluetooth®
30 W izvades jauda
20 stundu atskaņošanas laiks
Iebūvēta ārējā akumulatora funkcija
Šis portatīvais Bluetooth skaļrunis atbilst IPX7 standartam — tas nozīmē, ka tas var izturēt pilnīgu iegremdēšanu līdz 1 m dziļā ūdenī līdz 30 minūtēm. Jūs varat ballēties dušā, pie baseina vai pat baseinā! Bezvadu diapazons ir 20 m.
4400 mAH uzlādējamais litija jonu akumulators nodrošina jums 20 stundu ilgu atskaņošanas laiku, un viedierīci varat uzlādēt, izmantojot skaļruņa USB pieslēgvietu. Pilnīga akumulatora uzlāde notiek 6 stundas.
Divi pasīvie radiatori sniedz jaudīgu basu un skaņa saglabā dzidrumu arī pie augsta skaļuma. Vēlaties ballīti padarīt vēl lielāku? Savienojiet pārī ar identisku skaļruni, lai iegūtu stereo skaņu. LED apgaismojums abās skaļruņa malās mirgo līdzi ritmam.
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
dionisi
24/05/2021
Lietuva
labai puiku
Man patinka kolonele ir jo apsvarsis gerai groja puiku veikia ir groja
Plusi
pukus
Mīnusi
nera
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Belaidis garsiakalbis
Izmantošanas datums 2021-04-24
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Belaidis garsiakalbis
Izmantošanas datums 2021-04-24
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
SUPER głośnik
Bardzo przydatny do słuchania radia internetowego w komputerze lub smartfonie, świetnie słychać- stereo, zabieram go na wyjazdy wakacyjne
Plusi
same zalety, jest taki jaki chciałam, stereo, poręczny, długo gra nie trzeba co chwilę ładować
Mīnusi
brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2021-07-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Głośnik bezprzewodowy
Izmantošanas datums 2021-07-25
Coolment
09/11/2021
Україна
Відчувай звуки життя
Продукти Філіпс роблять життя моєї сім'ї зручним та комфортним. Так і з цією портативною колонкою, у ній поєднано максимальний функціонал якості звуку, зручна і легка у використанні, а звучання задовільнить примхи визнаних звукоманів. Завжди Філіпс.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Бездротовий гучномовець
Izmantošanas datums 2021-07-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAS6305 Бездротовий гучномовець
Izmantošanas datums 2021-07-09