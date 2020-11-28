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  • Saglabājiet vēsu galvu.
  • Saglabājiet vēsu galvu.
  • Saglabājiet vēsu galvu.
  • Saglabājiet vēsu galvu.
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Izbeigta ražošana

Bezvadu austiņas

TASH402BL/00

4.8
| (26) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu
Saglabājiet vēsu galvu.
Pārspējiet savus labākos rezultātus, izmantojot šīs bezvadu sporta austiņas, kas ir noturīgas pret sviedriem. Šīs vieglās un ērtās austiņas vienā uzlādes reizē nodrošina 20 stundu atskaņošanas laiku. Atvēsinošie ausu uzliku spilventiņi palīdz saglabāt modrību, kad sāk kļūt karsti.
Skatīt visas priekšrocības

Lai cik arī karsti kļūtu.

Saglabājiet vēsu galvu.

  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Sviedru/ūdens drošas

20 stundu atskaņošanas laiks

Esot ceļā, šīs austiņas nodrošina līdz 20 stundām ilgu nepārtrauktu atskaņošanu pilnvērtīgam baudījumam.

40 mm neodīma akustiskie skaļruņi

Izmantojiet treniņu atskaņošanas sarakstu, lai sasniegtu jaunu līmeni. Ideāli noskaņotie 40 mm neodīma akustiskie skaļruņi atskaņo basus tik lieliski, ka nevarēsiet apstāties. Noslēgtās konstrukcijas uzlikas nodrošina izcilu pasīvo trokšņu izolāciju. Jūs varat izbaudīt mūziku, netraucējot citiem.

Elpojoši ausu uzliku polsteri. Viegli noņemami, lai notīrītu

Mīkstie un elpojošie ausu uzliku polsteri ir pildīti ar atvēsinošu želeju: lai cik arī smags būtu treniņš, austiņas būs vēsas. Polsteri ir noņemami, atvieglojot tīrīšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

26

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

1

28/11/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki!

Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !

Plusi

Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda

Mīnusi

Kabel ładowania starego typu USB (typu B)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Plusi

jakosc, cena

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry wybór

Słuchawki bez żadnego problemu łączą się z urządzeniami. Do tego są bardzo wygodne i grają całkiem ok jak za tak niską cenę. Dla mnie strzał w dziesiątkę, zdecydowanie polecam każdemu.

Plusi

Dobra cena, dobra jakość.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

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