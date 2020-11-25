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  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
  • Aizmirstiet par vadiem.
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Izbeigta ražošana

7000 seriesBezvadu austiņas

TAST702BK/00

4.9
| (14) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Aizmirstiet par vadiem.
Šīm ausīs ievietojamajām True Wireless sporta austiņām nekaitē sviedri. IPX5 izturība pret šļakatām un UV attīrīšanas tehnoloģija nozīmē to, ka saglabāsiet svaiguma sajūtu, lai cik intensīvi arī trenētos. Izmantojot portatīvo uzlādes ietvaru, jūs iegūstat līdz 24 stundām ilgu darbības laiku.
Skatīt visas priekšrocības

Trenējieties brīvi.

Aizmirstiet par vadiem.

  • 6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

  • 6+18 stundas ilgs darbības laiks

  • Droša lietošana

Mīksti gumijoti spārnveida uzgaļi. Drošas un ērtas

Nomaināmi gumijas austiņu uzgaļi rada ideālu izolāciju. Elastīgās spārnveida kājiņas droši piekļaujas auss gliemežnīcai. Neatkarīgi no treniņa intensitātes šīs sporta austiņas paliek savās vietās.

Lieliska izolācija, laba pasīvo trokšņu izolācija

Neatkarīgi no treniņa intensitātes šīs austiņas paliek savās vietās. Elastīgās spārnveida kājiņas droši piekļaujas auss gliemežnīcai. Gumijas austiņu uzgaļi, kas pieejami mazā, vidējā un lielā izmērā, ļauj atrast jūsu ausīm piemērotākos uzgaļus.

Viedā savienošana pārī. Automātiski atrodiet Bluetooth ierīci

Ērti lietojamās pogas ļauj apturēt atskaņošanas sarakstu un atbildēt uz zvaniem, nepieskaroties viedtālrunim. Austiņas ir gatavas savienošanai pārī brīdī, kad ieslēdzat Bluetooth. Kad savienotas pārī, tās atceras pēdējo ierīci, ar ko bija savienotas.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.9

no 5

14

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Świetny sprzęt

Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5

Plusi

bt 5.0, ipx5

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Plusi

jakosc, cena

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Polecam

[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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