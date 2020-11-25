30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
TAST702BK/00
6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
6+18 stundas ilgs darbības laiks
Droša lietošana
Nomaināmi gumijas austiņu uzgaļi rada ideālu izolāciju. Elastīgās spārnveida kājiņas droši piekļaujas auss gliemežnīcai. Neatkarīgi no treniņa intensitātes šīs sporta austiņas paliek savās vietās.
Neatkarīgi no treniņa intensitātes šīs austiņas paliek savās vietās. Elastīgās spārnveida kājiņas droši piekļaujas auss gliemežnīcai. Gumijas austiņu uzgaļi, kas pieejami mazā, vidējā un lielā izmērā, ļauj atrast jūsu ausīm piemērotākos uzgaļus.
Ērti lietojamās pogas ļauj apturēt atskaņošanas sarakstu un atbildēt uz zvaniem, nepieskaroties viedtālrunim. Austiņas ir gatavas savienošanai pārī brīdī, kad ieslēdzat Bluetooth. Kad savienotas pārī, tās atceras pēdējo ierīci, ar ko bija savienotas.
4.9
no 5
14
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Danio99
25/11/2020
Polska
Świetny sprzęt
Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5
Plusi
bt 5.0, ipx5
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Plusi
jakosc, cena
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Michał38
24/11/2020
Polska
Philips darbinieks
Polecam
[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Faktiskie rezultāti var atšķirties