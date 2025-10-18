ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Primārais attēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Galvenais fotoattēls ar produktu lietojumā
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Detalizēts produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Alternatīvs produkta fotoattēls
  • Produkta un piederuma fotoattēls
  • Primārais attēls

Pilnībā bezvadu austiņas

TAT2149BK/00

1.7

| (3) Atsauksmes

Pieejams

Melna
Melna
Balta
Balta

Mazas, bet jaudīgas

Šīs īpaši mazās pilnībā bezvadu austiņas ir tik ērtas, ka tās var patīkami valkāt visas dienas garumā, turklāt tās arī lieliski izskatās! Par spīti nelielajam izmēram tās nodrošina lielisku skaņu un izteiksmīgākus basus zemā skaļuma līmenī. Dodaties ārā? Futrāli var pat piestiprināt pie atslēgu riņķa.

Skatīt visas priekšrocības

Mazas, bet jaudīgas

  • Īpaši mazas pilnībā bezvadu austiņas

  • Uzlādes futrālis ar atslēgu piekariņu

  • Dabiska skaņa. Dynamic Bass

  • Skaidra zvanu skaņa

Īpaši mazas austiņas. Īpaši ērti pieguļ

Īpaši mazas austiņas. Īpaši ērti pieguļ

Mūsu līdz šim mazākajām pilnībā bezvadu austiņām ir neuzkrītošs dizains, kas lieliski pieguļ un ir ērts pat tad, ja tās valkājat visu dienu. Austiņas atrodas auss ārējā daļā, tāpēc neviens uzgalis neiespiežas auss kanālā. Ja nepieciešama ciešāka fiksācija, varat izvēlēties kādu no triju izmēru silikona apvalkiem (iekļauti komplektā).

Lieliska skaņa pat nelielā skaļumā ar Dynamic Bass

Lieliska skaņa pat nelielā skaļumā ar Dynamic Bass

Šīs pilnībā bezvadu austiņas var būt mazas, taču, lai pilnībā izbaudītu to 10 mm skaļruņu sniegumu, skaļums nav jāpalielina. Aktivizējiet Dynamic Bass ar kreiso austiņu vai Philips Headphones lietotni un izbaudiet savu iecienītāko basa līniju pilno jaudu pat tad, ja klausāties klusi.

Skaidri zvani. Jūs būsiet labi dzirdams

Skaidri zvani. Jūs būsiet labi dzirdams

Zvana laikā jūsu balss būs skaidri dzirdama. Īpašs mikrofons uztver jūsu balsi, bet trokšņu samazināšanas algoritms slāpē daļu apkārtējās vides fona trokšņu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

1.7

no 5

3

Atsauksmes

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Mīnusi

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Izmantošanas datums 2025-09-18

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Izmantošanas datums 2025-09-18

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Plusi

Kompaktní velikost

Mīnusi

Vypadává zvuk

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Izmantošanas datums 2026-07-30

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Izmantošanas datums 2026-07-30

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Mīnusi

Не се прикрепя към ухото.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Izmantošanas datums 2026-05-09

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Izmantošanas datums 2026-05-09

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā