30 dienu atgriešana
TAT2149WT/00
Mazas, bet jaudīgas
Šīs īpaši mazās pilnībā bezvadu austiņas ar savu neticami ērto dizainu ļauj justies un izskatīties lieliski visas dienas garumā! Neraugoties uz mazo izmēru, tās nodrošina lielisku skaņu un papildu basus nelielā skaļumā. Dodaties ārā? Futrāli var pat piestiprināt pie atslēgu riņķa.
Īpaši mazas pilnībā bezvadu austiņas
Uzlādes futrālis ar atslēgu piekariņu
Dabiska skaņa. Dynamic Bass
Skaidri zvani
Mūsu līdz šim mazākajām pilnībā bezvadu austiņām ir neuzkrītošs dizains, kas lieliski pieguļ un ir ērts pat tad, ja tās valkājat visu dienu. Austiņas atrodas auss ārējā daļā, tāpēc neviens uzgalis neiespiežas auss kanālā. Ja nepieciešama ciešāka fiksācija, varat izvēlēties kādu no triju izmēru silikona apvalkiem (iekļauti komplektā).
Šīs pilnībā bezvadu austiņas var būt mazas, taču, lai pilnībā izbaudītu to 10 mm skaļruņu sniegumu, skaļums nav jāpalielina. Aktivizējiet Dynamic Bass ar kreiso austiņu vai Philips Headphones lietotni un izbaudiet savu iecienītāko basa līniju pilno jaudu pat tad, ja klausāties klusi.
Zvana laikā jūsu balss būs skaidri dzirdama. Īpašs mikrofons uztver jūsu balsi, bet trokšņu samazināšanas algoritms slāpē daļu apkārtējās vides fona trokšņu.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
1.7
no 5
3
Atsauksmes
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Mīnusi
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-09-18
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Izmantošanas datums 2025-09-18
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Plusi
Kompaktní velikost
Mīnusi
Vypadává zvuk
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Izmantošanas datums 2026-07-30
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Izmantošanas datums 2026-07-30
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Mīnusi
Не се прикрепя към ухото.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Izmantošanas datums 2026-05-09
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Izmantošanas datums 2026-05-09