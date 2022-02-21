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  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
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  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
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  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.
  • Individuāla skaņa. Individuāls stils.

Izbeigta ražošana

5000 seriesAusīs liekamās patiesās bezvadu austiņas

TAT5505BK/00

3
| (3) Atsauksmes
Individuāla skaņa. Individuāls stils.
Šīs slaidās patiesās bezvadu austiņas lieliski zina, kā tikt galā gan ar zvaniem, gan mūziku. Aktīvā trokšņu slāpēšana izslēdz fona trokšņus, un jūs varat individuāli pielāgot skaņu ar Philips austiņu lietotni. Lai apturētu atskaņošanu, izņemiet vienu austiņu.
Skatīt visas priekšrocības

Individuāla skaņa. Individuāls stils.

  • 8 mm skaļruņi/slēgta konstrukcija

  • Aktīva trokšņu slāpēšana

  • Melna

  • Bluetooth®

Slaids dizains un hibrīda aktīvā trokšņu slāpēšana

Slaids dizains un hibrīda aktīvā trokšņu slāpēšana

Šīs patiesās bezvadu austiņas ne tikai lieliski izskatās, bet arī nodrošina labāku atskaņošanu, kad esat ceļā. Hibrīda aktīvā trokšņa slāpēšana samazina ārējos trokšņus, tādējādi ļaujot jums vairāk baudīt mūziku. Informētības režīms ļauj jums nezaudēt saikni ar apkārtējo pasauli.

Philips austiņu lietotne. Pielāgota skaņas vadība

Philips austiņu lietotne. Pielāgota skaņas vadība

Uzlabot basu. Samazināt diskantu. Izmantojot Philips austiņu lietotni, jūs izlemjat, kādu mūziku klausīties. Pielāgojiet līmeņus pats vai izvēlieties kādu no iestatītajiem skaņas stiliem. Jūs varat arī pārslēgties starp iepriekš iestatītiem ANC režīmiem ar vienu pieskārienu.

Divkārši mikrofoni skaidriem zvaniem. Mono režīms

Divi mikrofoni katrā austiņā koncentrējas uz jūsu balss skaņu, samazinot apkārtējās vides troksni. Ja atrodaties klusākā vietā un runāšanas laikā troksnis nav jābloķē, mono režīms ļauj sarunai izmantot tikai vienu austiņu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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3.0

no 5

3

Atsauksmes

4
2

21/02/2022

Україна

Україна

Очень классные

Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится

Plusi

Все

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

17/04/2021

Україна

Україна

Без приьерки не брать

Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші

31/01/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Błąd softu

Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.

Plusi

Etui

Mīnusi

Problem z softem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.