30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
TAT5505BK/00
8 mm skaļruņi/slēgta konstrukcija
Aktīva trokšņu slāpēšana
Melna
Bluetooth®
Šīs patiesās bezvadu austiņas ne tikai lieliski izskatās, bet arī nodrošina labāku atskaņošanu, kad esat ceļā. Hibrīda aktīvā trokšņa slāpēšana samazina ārējos trokšņus, tādējādi ļaujot jums vairāk baudīt mūziku. Informētības režīms ļauj jums nezaudēt saikni ar apkārtējo pasauli.
Uzlabot basu. Samazināt diskantu. Izmantojot Philips austiņu lietotni, jūs izlemjat, kādu mūziku klausīties. Pielāgojiet līmeņus pats vai izvēlieties kādu no iestatītajiem skaņas stiliem. Jūs varat arī pārslēgties starp iepriekš iestatītiem ANC režīmiem ar vienu pieskārienu.
Divi mikrofoni katrā austiņā koncentrējas uz jūsu balss skaņu, samazinot apkārtējās vides troksni. Ja atrodaties klusākā vietā un runāšanas laikā troksnis nav jābloķē, mono režīms ļauj sarunai izmantot tikai vienu austiņu.
3.0
no 5
3
Atsauksmes
Понка1
21/02/2022
Україна
Очень классные
Наушники лёгкие ,нет ощущения тяжести не чувствую неудобства,мне нравится
Plusi
Все
Mīnusi
-
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Мшлещк
17/04/2021
Україна
Без приьерки не брать
Наушники для меня просто огромные. Держатся в ухе плохо. Шумоподавление не интеллектуальное, отсекает только определённые шумы. Сами наушники шумят (слышно при включенных наушниках без проигрывания). Уровень шума зависит от того, включено ANC, ANC выключено, Усиление наружных звуков включено или выключено. Шумят во всех режимах. Так как наушники слишком большие, то у них просто огромный акустический шум даже от слабенького ветерка, который даже не ощущается. Как по мне быстро разряжаются, особенно сам бокс.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Справді бездротові навушники-вкладиші
Nowak slavko
31/01/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Błąd softu
Chciałbym napisać coś dobrego o tych słuchawkach pozytywnego. Lecz nie mogę napisać ze względu na to iż jest problem nie można iść przełączyć w tryb wyszukiwania.
Plusi
Etui
Mīnusi
Problem z softem
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 series TAT5505BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless