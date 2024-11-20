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  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
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  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
  • Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika

Izbeigta ražošana

Patiesi bezvadu austiņas

TAT5506BK/00

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika
Mūzika vai zvani — šīs pievilcīgās patiesās bezvadu austiņas ir gatavas lietošanai. Trokšņu slāpēšana Pro apslāpē fona trokšņus, gādājot par ideālu klausīšanos ārā vai braucot ar transportlīdzekli. Tās ērti un droši pieguļ, un to metāliskais izskats papildina jūsu stilu.
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Jūsu dzīve, jūsu kustības, jūsu mūzika

  • Profesionāla trokšņu slāpēšana

  • Divi mikrofoni skaidriem zvaniem

  • Bezvadu uzlādes korpuss

  • IPX5 aizsardzība pret ūdeni

Moderns dizains ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

Moderns dizains ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

Šīs patiesās bezvadu austiņas ne tikai lieliski izskatās, bet ļauj jums fokusēties. Moderna trokšņu slāpēšanas tehnoloģija izfiltrē nevēlamus trokšņus, un Apzinātības režīms ļauj sadzirdēt pasauli visapkārt. Izmantojiet balss uzlabošanas režīmu Philips austiņu lietotnē, lai tērzētu ar kādu, kurš atrodas tuvumā, neizņemot austiņu.

Lieliska skaņa no 10 mm neodīma draiveriem

Lieliska skaņa no 10 mm neodīma draiveriem

Ceļā. Vilcienā. Parkā vai sporta zālē. Neatkarīgi no tā, kur jūs klausāties, izbaudiet nevainojami pieskaņotus 10 mm draiverus, kas nodrošina lielisku skaņu ikvienam ierakstam, dziesmu sarakstam un vēl vairāk. Ja izņemat austiņu, mūzikas atskaņošana tiek apturēta. Ielieciet austiņu atpakaļ, un mūzika atkal tiek atskaņota.

Skaidri zvani, izmantojot vienu vai abas austiņas

Skaidri zvani, izmantojot vienu vai abas austiņas

Ar diviem mikrofoniem, kas fokusējas uz jūsu balsi, jūs tiksiet skaidri sadzirdēts, un jūs varat dubultot sarunu laiku, izmantojot vienu ieausi, kamēr otrs tiek uzlādēts. Automātiski tiek lietots izmantotā ieauša mikrofons, un jums atliek tikai nomainīt ieaušus, kad lietotā ieauša uzlādes līmenis tuvojas beigām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

20/11/2024

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Dobra jakość dźwięku w niewygórowanej cenie

Słuchawki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku w swoim przedziale cenowym. Są kompaktowe, a czas użytkowania na jednym ładowaniu jest dosyć długi. Sterowanie jest nieco utrudnione, ale do wypraktykowania.

Plusi

Dobra jakość dźwięku, mocne basy, długi czas działania na jednym ładowaniu

Mīnusi

Dosyć utrudnione sterowanie funkcjonalnościami - trzeba się do tego przyzwyczaić

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT5506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

08/06/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Philips TAT5506BK класний саунд

В цілому дуже якісна гарнітура. Молодці Philips, постаралися, і все вийшло! Звук з приємними низькими частотами, досить подробний, чистий. Еквалайзером пристрою джерела звуку можна дотягнути на свій смак, навушники відгукуються на такі маніпуляції добре. Працюють швидко, починають давити шуми майже миттєво, шумодав (ANC) класний (тому дорогу з ним не переходьте - це небезпечно). Дуже висока універсальність: і музику приємно послухати (на найвищий гучності майже не падає якість, нічого не рипить), добре відтворює голосовий контент (це доречі важливо - затримка майже не помітна при перегляді відео і голос звучить добре одразу), добре працює як гарнітура. Майже нема, або дуже незначний фоновий шум. А от режим прозорості мені не дуже сподобався, він накидує у вуха всяке сміття, а те що треба чути - чути посередньо. Якість матеріалів відмінна, форма класна, але стокові амбюшури трохи тверді (їх думаю поміняти). З точки зору відкривання-витяганяя-складання користуватись пристроєм приємно, але якщо чесно, мені більше подобаються в цьому відношенні білі навушнички однієї фірми із міста Купертіно, КА. Візуально все дуже красиво, подряпини зі швидкістю світла не збирає. Драйвер великий, відповідно вони великуваті, але не критично, бо конструкція гарно пропрацьована - ергономіка і вигляд їх у вухах досить непоганий. На дотик дуже приємні матеріали, збірка відмінної якості. Гучність не захмарна, але як на мене, запас є, принаймні зі звуком потягу справляється легко. Не бояться вологи. Сіточки на амбюшурах нема, але бажано би їй там бути. Тепер по кодекам. Сюди чомусь за таку ціну не завезли анітрохи atpX, тобто формально вони не hi-res, це як-би мінус, але наприклад у порівнянні з Buds2 pro від AKG я суттєвої різниці в чистоті звуку не помітив (слухав Flac). Використовується кодек AAC. Застосунок. Нажаль він майже бескорисний, щоб ти там не налаштовував, коли він іде у фоновий режим, то всі налаштування злітають. Та і налаштуваннь майже нема. Хотілося би декілька видів режиму шумодаву і прозорості, хотілося би налаштуваннь тачпаду, хотілося би еквалайзер (а не чотири незмінюваних режими), коротше кажучи багато чого хотілося би - але цього нема. І віджету для швидких налаштуваннь на робочий стіл операційної системи - теж нема (хтоб сумнівався). Режим адаптивного шумодаву через затосунк включається повільно. Пристрій у мене новенький, тому по автономності взагалі нема проблем - так, ніби це провідна гарнітура. Трохи про покупку... Знижку 10%, яку дає philips.ua нема де застосувати, офіційні перепродавці про неї не в курсі, через це брав у неофіційного, бо не люблю коли дурять. Ще дуже бісить, що ну от не знайшов я оглядів на youtube, як так можна хлопці)) Якщо зареєструвати пристрій на сайті думаєте подовшать гарантію? - звичайно Ні, ви про що...? А ще є "вишенька на торті" - це назва моделі TAT5506, ні це звичайно краще ніж airpods...але. За-га-лом - штука класна, заслуговує на увагу (і повагу виробнику), виготовлено в Гонконгу, інструкція українькою мовою. На смартіку від samsung прцює добре. Продукцію китайських всім відомих брендів к придбанню не розглядав, але в магазині порівнював з флагманами китайців даний девайс, і по критерію якості звуку більше сподобались Philips. Дуже гарний баланс ціни та якості.

Plusi

Якісний звук, драйвери 10 мм, ANC, мікрофони добре працюють, 16 Ом, матеріали виготовлення, дизайн, не випадають з вух, захист від вологи, Гонконг, AAC

Mīnusi

Нема atpX кодеку, застосунок для Android дуже слабкий, нема віджету керування, гучність придушена трохи, твердуваті амбюшури, механізм кришки не фіксуєттся у відкритому положенні, режим прозорості простенький, дурять зі знижками

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT5506BK Справжні бездротові навушники

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT5506BK Справжні бездротові навушники

13/03/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá sluchátka

Chtěl jsem si pořídit sluchátka s aktivním potlačením hluku (ANC) a vybral jsem tato a myslím, že jsem neprohloupil. Hluk opravdu potlačí výborně. Při chůzi kolem frekventované silnice funguji skvěle, hudbu nic neruší. A naopak, když člověk chce slyšet okolí a nechce vyndavat sluchátka z uší, stačí aktivovat propustnost. Super věc. Zvuk mají parádní. Čistý a výrazné basy. A v uších se ani nehnou. Výdrž baterie je dostačující. I se zapnutým ANC vydrží přehrávat hudbu hodně dlouho. Jediné čemu musím dát minus je kvalita provedení nabíjecího pouzdra. Ta by mohla být lepší. Ale aspoň se dá bezdrátově nabíjet. Za mě tyto sluchátka doporučuji každému kdo chce kvalitní zvuk a dobře fungující ANC.

Plusi

Kvalitní zvuk, ANC, bezdrátové nabíjení pouzdra, dobrá výdrž baterie, odolnost proti potu a postříkání vodou

Mīnusi

Kvalita provedení nabíjecího pouzdra

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAT5506BK Pravá bezdrátová sluchátka

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