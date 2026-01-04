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  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
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  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
  • Ieauši, kuriem patīk sociāla vide

Patiesi bezvadu austiņas

TAT6908BK/00

Ieauši, kuriem patīk sociāla vide
Izbaudiet mūziku. Klausieties iecienītās aplādes. Dodieties pusdienās. Šie patiesi bezvadu ieauši ar trokšņu slāpēšanu sniedz lielisku skaņu un pielāgojamus klausīšanās režīmus, kas palīdzēs labāk dzirdēt sarunas klātienē. Kā arī tie ir ļoti ērti.
Skatīt visas priekšrocības

Ieauši, kuriem patīk sociāla vide

  • Detalizēta, dabiska skaņa

  • Profesionāla trokšņu slāpēšana

  • Sarunas klausīšanās režīms

  • Skaidrāki zvani, esot ceļā

Izbaudiet klausīšanos ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

Izbaudiet klausīšanos ar profesionālu trokšņu slāpēšanu

Izbaudiet vēl imersīvāku pieredzi ar trokšņu slāpēšanu, kas bloķē ārējo troksni, lai nenovērstu uzmanību no klausītā satura. Lai dzirdētu, kas notiek ap jums, pieskarieties ieausim, lai aktivizētu informētības režīmu. Varat pielāgot trokšņu slāpēšanas līmeņus vai ieslēgt vēja trokšņa samazināšanu, izmantojot lietotni Philips Headphones.

Sarunas klausīšanās režīms sarunām klātienē

Sarunas klausīšanās režīms sarunām klātienē

Sarunām klātienē šie ieauši var palīdzēt jums dzirdēt otru personu labāk! Vienkārši piespiediet kreiso ieausi, lai aktivizētu sarunas klausīšanās režīmu vai izmantojiet lietotni Philips Headphones. Staru kūļa mikrofoni uztver jums priekšā esošās personas balsi, un trokšņa slāpēšana filtrē apkārtējās skaņas.

Personiskais klausīšanās režīms. Veiciet dzirdes testu lietotnē!

Personiskais klausīšanās režīms. Veiciet dzirdes testu lietotnē!

Lietotnē Philips Headphones pieejamais vienkāršais dzirdes tests ļauj jums izveidot personisku klausīšanās režīmu, kas pielāgots tam, kā dzirdat dažādas frekvences katrā ausī. Pēc tam varat izmantot lietotni, lai pielāgotu profilu vai jebkurā laikā atsevišķi pielāgotu kreiso un labo ieausi.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.