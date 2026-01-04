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TAT6908BK/00
Detalizēta, dabiska skaņa
Profesionāla trokšņu slāpēšana
Sarunas klausīšanās režīms
Skaidrāki zvani, esot ceļā
Izbaudiet vēl imersīvāku pieredzi ar trokšņu slāpēšanu, kas bloķē ārējo troksni, lai nenovērstu uzmanību no klausītā satura. Lai dzirdētu, kas notiek ap jums, pieskarieties ieausim, lai aktivizētu informētības režīmu. Varat pielāgot trokšņu slāpēšanas līmeņus vai ieslēgt vēja trokšņa samazināšanu, izmantojot lietotni Philips Headphones.
Sarunām klātienē šie ieauši var palīdzēt jums dzirdēt otru personu labāk! Vienkārši piespiediet kreiso ieausi, lai aktivizētu sarunas klausīšanās režīmu vai izmantojiet lietotni Philips Headphones. Staru kūļa mikrofoni uztver jums priekšā esošās personas balsi, un trokšņa slāpēšana filtrē apkārtējās skaņas.
Lietotnē Philips Headphones pieejamais vienkāršais dzirdes tests ļauj jums izveidot personisku klausīšanās režīmu, kas pielāgots tam, kā dzirdat dažādas frekvences katrā ausī. Pēc tam varat izmantot lietotni, lai pielāgotu profilu vai jebkurā laikā atsevišķi pielāgotu kreiso un labo ieausi.
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