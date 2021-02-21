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Izbeigta ražošana

8000 seriesAusīs liekamās patiesās bezvadu austiņas

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Izbaudiet to, ko dzirdat. Izbaudiet to izskatu
Ienirstiet bagātīgā, detalizētā skaņā vai pieskaņojieties pasaulei jums apkārt. Šīs patiešām elegantās bezvadu austiņas var lepoties ar aktīvās trokšņu slāpēšanas un modrības režīmu, kontrolējot to, ko jūs dzirdat. Izsmalcinātais apļveida dizains atstāj iespaidu.
Skatīt visas priekšrocības

Izbaudiet to, ko dzirdat. Izbaudiet to izskatu

  • 13 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Bluetooth®

  • Melna

Hibrīda aktīvā trokšņa slāpēšana. Fokusējiet, kur vēlaties

Hibrīda aktīvā trokšņa slāpēšana. Fokusējiet, kur vēlaties

Kad dziesma ir pelnījusi jūsu pilnīgu uzmanību, šīs bezvadu austiņas ļauj jums iegremdēties bez uzmanības novēršanas. Viens ārējā mikrofona un viens iekšējā mikrofona apvienojums, lai filtrētu ārējo troksni. Informētības režīms ļauj jums atgriezties pasaulē, kad tas ir nepieciešams.

Detalizēta, ekspansīva skaņa ar spēcīgu basu

Detalizēta, ekspansīva skaņa ar spēcīgu basu

Perfekti noregulēti 13 mm skaļruņi nodrošina jaudīgu basu un aizraujošu skaidrību katrai dziesmai. Ja izņemat ieausi, mūzika tiek pārtraukta. Ievietojiet atpakaļ ieausi, un mūzika atsāk skanēt.

Uzlādes kastīte. Saņemiet 24 stundu atskaņošanas laiku

Uzlādes kastīte. Saņemiet 24 stundu atskaņošanas laiku

Uzlādes kastīti var uzlādēt bez vadiem vai izmantojot USB-C. Pilnībā uzlādēta kastīte dod jums papildu 18 stundu atskaņošanas laiku. Uzlādējot vienu reizi (5 stundas ar ANC), austiņas darbosies 6 stundas. Uzlādējiet tās 15 minūtes, lai iegūtu 1 papildu stundu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image AWARD-1679621

Atsauksmes

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4.3

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Plusi

Vse

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.