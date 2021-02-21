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13 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Bluetooth®
Melna
Kad dziesma ir pelnījusi jūsu pilnīgu uzmanību, šīs bezvadu austiņas ļauj jums iegremdēties bez uzmanības novēršanas. Viens ārējā mikrofona un viens iekšējā mikrofona apvienojums, lai filtrētu ārējo troksni. Informētības režīms ļauj jums atgriezties pasaulē, kad tas ir nepieciešams.
Perfekti noregulēti 13 mm skaļruņi nodrošina jaudīgu basu un aizraujošu skaidrību katrai dziesmai. Ja izņemat ieausi, mūzika tiek pārtraukta. Ievietojiet atpakaļ ieausi, un mūzika atsāk skanēt.
Uzlādes kastīti var uzlādēt bez vadiem vai izmantojot USB-C. Pilnībā uzlādēta kastīte dod jums papildu 18 stundu atskaņošanas laiku. Uzlādējot vienu reizi (5 stundas ar ANC), austiņas darbosies 6 stundas. Uzlādējiet tās 15 minūtes, lai iegūtu 1 papildu stundu.
Godalgas
4.3
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Plusi
Vse
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke