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Izbeigta ražošana
TAUN102BK/00
6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
7 stundu atskaņošanas laiks
Ātrās uzlādes tehnoloģija īsā brīdī nodrošina papildu jaudu, kad baterija ir gandrīz tukša. Uzlādējot akumulatoru tikai 15 minūtes, jūs iegūstat 90 minūšu ilgu atskaņošanas laiku.
Ausīs ievietojamajām austiņām ir magnētiski, sakrokotas austiņu uzlikas, kas atjautīgi nodrošina akurātu un vieglu uzglabāšanu. Magnēti ir iestrādāti katra austiņu korpusa aizmugurē,lai tās turētos kopā — bez sapīšanās, jucekļa un nekārtības. Vienkārši salieciet tās kopā ar aizmugurējām daļām, aptiniet ar plakano vadu, kas nesapinas, un iemetiet somā, zinot, ka varēsit tās bez pūlēm atkal jebkurā laikā lietot.
4.7
no 5
18
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Plusi
jakość, cena
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
hubud92
24/04/2020
Polska
Philips darbinieks
Dobry zakup
[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.
Plusi
brze się je nosi
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Nomili
24/04/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!
Plusi
wygodne
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem