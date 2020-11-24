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  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība
  • Bezvadu brīvība

Izbeigta ražošana

3000 seriesBezvadu austiņas ar mikrofonu

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Bezvadu brīvība
Kompaktās un stilīgās Bluetooth ausīs liekamās austiņas ļauj dzirdēt spēcīgu skaņu un izjust līdz pat 7 stundām ilgu bezvadu mūzikas baudījumu. Mobils risinājums ērtai lietošanai.
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Spēcīga skaņa.

Bezvadu brīvība

  • 6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

  • 7 stundu atskaņošanas laiks

Komforts un pasīvo trokšņu izolācija

Ātrās uzlādes tehnoloģija

Ātrās uzlādes tehnoloģija īsā brīdī nodrošina papildu jaudu, kad baterija ir gandrīz tukša. Uzlādējot akumulatoru tikai 15 minūtes, jūs iegūstat 90 minūšu ilgu atskaņošanas laiku.

Magnētiski, sakrokotas austiņu uzlikas nodrošina akurātu un vieglu uzglabāšanu

Ausīs ievietojamajām austiņām ir magnētiski, sakrokotas austiņu uzlikas, kas atjautīgi nodrošina akurātu un vieglu uzglabāšanu. Magnēti ir iestrādāti katra austiņu korpusa aizmugurē,lai tās turētos kopā — bez sapīšanās, jucekļa un nekārtības. Vienkārši salieciet tās kopā ar aizmugurējām daļām, aptiniet ar plakano vadu, kas nesapinas, un iemetiet somā, zinot, ka varēsit tās bez pūlēm atkal jebkurā laikā lietot.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

18

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Plusi

jakość, cena

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Philips darbinieks

Dobry zakup

[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.

Plusi

brze się je nosi

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Jestem zadowolona, dobre słuchawki w rozsądnej cenie. Fajna opcja z magnesami, nie plączą się nawet wrzucone na szybko do torebki. Polecam!

Plusi

wygodne

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.