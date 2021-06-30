30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
TAUT102BK/00
6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Bluetooth®
Melna
Ar vienu uzlādi jums tiek nodrošināts līdz 3 stundām darbības laika. Ja dodaties ārā no mājas ar pilnībā uzlādētu ietvaru, vairākas reizes uzlādējot, jūs varat iegūt vēl papildus 9 stundu darbības laiku. Katru reizi, kad nepieciešams uzlādēt, vienkārši ievietojiet austiņas ietvarā. Pilna uzlāde ilgst 2 stundas.
Cieši pieguļošais, vieglais dizains ļauj jums justies ērti.
6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina lielisku skaņu un izteiktu basu. Ovālās formas akustiskais vads palielina pasīvo trokšņu izolāciju. Mono režīms ļauj vienu ausi atstāt brīvu, kad vēlaties uzturēt saikni ar apkārtējo vidi.
4.6
no 5
28
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Zakor
30/06/2021
Polska
10/10
Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
super jakość
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Plusi
jakość dźwieku, cena
Mīnusi
brak
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Domcio8
24/11/2020
Polska
Idealne
Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.
Plusi
Wygodne, dobra jakość dźwięku.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe