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Izbeigta ražošana

Bezvadu austiņas

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu
Izveidots tieši jums
Ērti baudiet mūziku. Šīs ausīs ievietojamās austiņas piedāvā patiesu bezvadu brīvību un kompaktu austiņu dizainu, nodrošinot ciešu kontaktu. Jūs iegūstat līdz 12 stundām darbības laika ar nelielo uzlādes ietvaru, kas ir viegli ieslidināms gan kabatās, gan somās.
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Izveidots tieši jums

  • 6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Bluetooth®

  • Melna

Iegūstiet līdz pat 12 stundām darbības laika, izmantojot uzlādes ietvaru

Ar vienu uzlādi jums tiek nodrošināts līdz 3 stundām darbības laika. Ja dodaties ārā no mājas ar pilnībā uzlādētu ietvaru, vairākas reizes uzlādējot, jūs varat iegūt vēl papildus 9 stundu darbības laiku. Katru reizi, kad nepieciešams uzlādēt, vienkārši ievietojiet austiņas ietvarā. Pilna uzlāde ilgst 2 stundas.

Mazu austiņu dizains.

Cieši pieguļošais, vieglais dizains ļauj jums justies ērti.

6 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Lieliska skaņa, izteikts bass

6 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina lielisku skaņu un izteiktu basu. Ovālās formas akustiskais vads palielina pasīvo trokšņu izolāciju. Mono režīms ļauj vienu ausi atstāt brīvu, kad vēlaties uzturēt saikni ar apkārtējo vidi.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

28

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

3

30/06/2021

Polska

Polska

10/10

Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

super jakość

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Plusi

jakość dźwieku, cena

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Idealne

Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.

Plusi

Wygodne, dobra jakość dźwięku.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.