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TAV2000FB/00
Klasisks dizains, mūsdienīga skaņa
FM digitālā regulēšana
Bluetooth® 5.4
Lietotājs var nomainīt bateriju
Meklē klasisku dizainu. Izvēlies siltu skaņu. Šis pārnēsājamais radio atdzīvina 20. gs. 50. gadu noapaļoto izskatu un pieskārienam patīkamo skaņas regulēšanas pogu, ko papildina silts, pārsteidzoši jaudīgs skanējums no 2,5 collu pilna diapazona skaļruņa. Tā ir izcila vintāžas stila un novatoriskuma kombinācija.
Mūzika, ziņas, luga vai sports? Lai ko jūs klausītos, šis FM radio ar teleskopisko antenu uztvers kristāldzidru skaņu. Ar digitālo uztvērēju radiostaciju atrašana ir neticami vienkārša — turklāt jūs varat saglabāt līdz 20 stacijām un savas iecienītākās raidstacijas piesaistīt ātrās piekļuves pogām, kas radio priekšpusē apzīmētas ar cipariem 1 un 2.
Šis klasiskā izskata radio spēj vairāk nekā parasts radio. Bluetooth® 5.4 savienojamība ļaus no viedās ierīces uz radio straumēt raidierakstus, atskaņošanas sarakstus un citu saturu. Jūs priecēs stabils savienojums, kas nodrošinās augstas kvalitātes skaņu pat tad, kad atskaņošanas sarakstu straumēsit no tālruņa citā istabā.
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