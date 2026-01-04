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TAV2000FB/00
The Janet
Dzeja acīm un ausīm! Šis pārnēsājamais mājas radio ir radīts, lai iepriecinātu ar savu drosmīgo izskatu un piesātināto, silto skaņu. Izbaudiet kristāldzidru FM radio skanējumu un ērti straumējiet atskaņošanas sarakstus; privātai klausīšanai ir pieejama arī austiņu ligzda.
Klasisks dizains, mūsdienīga skaņa
Digitālā FM noskaņošana
Bluetooth® 5.4
Lietotāja nomaināms akumulators
Klasiskais dizains piesaista, bet siltā skaņa liek palikt. Šis portatīvais radio atdzīvina 1950. gadu radio noapaļotās formas un fizisko skaļuma regulēšanas pogu, papildinot tās ar siltu un pārsteidzoši jaudīgu skaņu no 2.5” pilna diapazona skaļruņa. Tas ir nevainojams tradīciju un inovāciju apvienojums.
Mūzika, ziņas, radioteātris vai sports? Lai ko jūs vēlētos klausīties, šis FM radio, pateicoties teleskopiskajai antenai, nodrošina kristāldzidru uztveršanu. Digitālā regulēšana ļauj ārkārtīgi viegli atrast stacijas, turklāt varat saglabāt 20 stacijas un divas iecienītākās piešķirt ātrās piekļuves pogām, kas radio priekšpusē apzīmētas ar 1 un 2.
Šis klasiskā izskata radio spēj daudz vairāk nekā tikai atskaņot radio pārraides. Bluetooth® 5.4 savienojums ļauj no viedierīces radio straumēt raidierakstus, atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu. Varēsiet baudīt stabilu savienojumu un augstas kvalitātes skaņu, pat ja atskaņošanas saraksts tiek straumēts no tālruņa, ko atstājāt otrā istabā.
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Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.