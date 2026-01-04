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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
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  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro
  • The Stevie Pro

Jauns

RetroBluetooth® plašu atskaņotājs

TAV5000/10

The Stevie Pro

Ļaujiet mūzikai darīt savu ar retro Bluetooth® plašu atskaņotāju, kurā iebūvēti divjoslu skaļruņi. Stevie Pro nodrošina jaudīgāku, dzidrāku un plašāku stereo skanējumu gan jūsu atskaņotajām platēm, gan straumētajiem skaņdarbiem.

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The Stevie Pro

  • Retro dizains, mūsdienīgs skanējums

  • 2 ātrumu plašu atskaņotājs

  • Bluetooth® 6.0

  • 2 joslu basrefleksa skaļruņi

Toreizējs izskats, mūsdienīga skaņa

Tas varbūt izskatās pēc jūsu tēvoča plašu atskaņotāja, taču bagātīgā, siltā skaņa un mūsdienīgās funkcijas to padara pilnībā atbilstošu mūsdienām. Universālā konstrukcija lieliski iederas uz rakstāmgaldiem un kumodēm, turklāt līdz ar vinila platēm varat baudīt Bluetooth® ērtības un izmantot mūsu parocīgo pavadošo lietotni.

Bagātīgāka, dziļāka stereo skaņa. 2 joslu basrefleksa skaļruņi

The Stevie Pro prot iekustināt. Iebūvētie 2 joslu basrefleksa skaļruņi piepilda telpu ar dzidriem augstajiem toņiem, izteiksmīgām vidējām frekvencēm un dziļiem, jaudīgiem basiem. Dinamika ir precīza, skaņas aina — plaša, un jauda ir pietiekama, lai piepildītu nelielu telpu.

2 ātrumu plašu atskaņotājs ar siksnas piedziņu. Augstas kvalitātes komponenti

No ierakstu kastēs atrastiem dārgumiem līdz visvērtīgākajiem ierobežota izdevuma albumiem — uz lietā alumīnija diska varat atskaņot vinila plates ar ātrumu 33 1/3 vai 45 apgr./min. Alumīnija tonarms ar pretsvaru un nomaināma Audio-Technica adata precīzi seko skaņas celiņiem, bet automātiskās apturēšanas funkcija neļauj platēm turpināt griezties pēc atskaņošanas beigām.

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.