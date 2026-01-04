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TAV5000/10
The Stevie Pro
Ļaujiet mūzikai darīt savu ar retro Bluetooth® plašu atskaņotāju, kurā iebūvēti divjoslu skaļruņi. Stevie Pro nodrošina jaudīgāku, dzidrāku un plašāku stereo skanējumu gan jūsu atskaņotajām platēm, gan straumētajiem skaņdarbiem.
Retro dizains, mūsdienīgs skanējums
2 ātrumu plašu atskaņotājs
Bluetooth® 6.0
2 joslu basrefleksa skaļruņi
Tas varbūt izskatās pēc jūsu tēvoča plašu atskaņotāja, taču bagātīgā, siltā skaņa un mūsdienīgās funkcijas to padara pilnībā atbilstošu mūsdienām. Universālā konstrukcija lieliski iederas uz rakstāmgaldiem un kumodēm, turklāt līdz ar vinila platēm varat baudīt Bluetooth® ērtības un izmantot mūsu parocīgo pavadošo lietotni.
The Stevie Pro prot iekustināt. Iebūvētie 2 joslu basrefleksa skaļruņi piepilda telpu ar dzidriem augstajiem toņiem, izteiksmīgām vidējām frekvencēm un dziļiem, jaudīgiem basiem. Dinamika ir precīza, skaņas aina — plaša, un jauda ir pietiekama, lai piepildītu nelielu telpu.
No ierakstu kastēs atrastiem dārgumiem līdz visvērtīgākajiem ierobežota izdevuma albumiem — uz lietā alumīnija diska varat atskaņot vinila plates ar ātrumu 33 1/3 vai 45 apgr./min. Alumīnija tonarms ar pretsvaru un nomaināma Audio-Technica adata precīzi seko skaņas celiņiem, bet automātiskās apturēšanas funkcija neļauj platēm turpināt griezties pēc atskaņošanas beigām.
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Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.