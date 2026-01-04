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TAV9000D/10
Retro dizains, mūsdienīga skaņa
Maks. 240 W (120 W RMS)
2 ātrumu plašu atskaņotājs
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Drosmīgais iepriekšējā gadsimta vidus izskats ir atsauce uz 30. un 50. gadu Philips radio dizainu, savukārt bagātīgā un spēcīgā skaņa sazemēs jūs atpakaļ mūsdienu realitātē. Retro stila akcenti, kā koka korpuss un ieliektie skaļruņi, lieliski sader ar tādiem mūsdienu risinājumiem kā Bluetooth® un ierīces lietotne.
Izbaudiet maks. 240 W (120 W RMS) bagātīgu un dvēseli sildošu skaņu, kad straumējat saturu vai klausāties radio, vai izvēlieties maks. 120 W (60 W RMS), ja vēlaties atskaņot plates. Divi lielie dziņi un divi augstfrekvenču skaļruņi apvienojumā ar zemfrekvences skaļruni un basu refleksa atveri nodrošinās skaistus augstos toņus, izteiktus vidējos toņus un kontrolētus un jaudīgus zemos toņus.
Uz lietā alumīnija pamatnes vinila plates varēsiet griezt ar ātrumu 33 1/3 vai 45 apgr./min, un, ja jums patīk, kā The Tina izskatās bez putekļu aizsarga, varat to noņemt. Ar atsvaru aprīkotā alumīnija strēle un pretvibrācijas mehānisms nodrošina, ka maināmā Audio-Technica adata precīzi iegulst plates gropēs —, pat atskaņojot maksimālā skaļumā, varat būt pārliecināts, ka adata nepārlēks un neizbojās ballītes ritējumu.
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