TAZ2200/10
Vairākavotu CD atskaņotājs
CD, FM radio, USB
Bluetooth® 6.0, audio ieeja
Iebūvēts kasešu atskaņotājs
Neatkarīgi no tā, vai pirmo reizi mūžā atklājat īstu kompaktdisku burvību vai atgriežaties pie klasiskām vērtībām, šis kompaktdisku atskaņotājs (disku ievietošana no augšpuses) būs lieliska izvēle ikdienas klausīšanās vajadzībām. Tas spēj nolasīt jebkāda veida kompaktdisku formātu, un rokturis atvieglo ierīces pārnēsāšanu. Jums atliek tikai pievienot ierīci maiņstrāvas kontaktligzdai vai ievietot 6 baterijas* (R14 C tipa) un doties savās gaitās.
Kad uznāk vēlme paklausīties mūziku no avotiem, kas ir vēl vecāki par kompaktdiskiem, digitālais FM radio palīdzēs ātri atrast jūsu iecienītākās radio pārraides. Varat saglabāt līdz iecienītākajām 20 iepriekš iestatītām radiostacijām.
Vai vēlaties izmantot šo kompaktdisku atskaņotāju kā pārnēsājamu skaļruni? Bluetooth® savienojamība ļaus straumēt audio saturu atskaņotājā no saderīgas viedierīces, savukārt ar dinamisko zemfrekvences skaņas pastiprinājumu varēsiet patiesi izbaudīt savas iecienītākās basu līnijas.
Šim izstrādājumam ir bateriju nodalījumus, taču baterijas komplektā nav iekļautas. Tās ir jāiegādājas atsevišķi.