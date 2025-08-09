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Iznīcina līdz 99,9% baktēriju**
Iedarbīga dezinfekcija
Philips skūšanās piederumu dezinficētājs UV Cube apstrādā skuvekļa bloka virsmu ar UV gaismu. Tajā ir iebūvētas 3 UVC LED, kuras ar jaudīgiem 275 nm viļņiem nogalina līdz 99,9% baktēriju**, tādējādi skuveklis kļūst higiēniski tīrs.
Skūšanās piederumu dezinficētājs UV Cube darbojas ar UVC gaismu. Ir zināms, ka UVC īsie viļņi iedarbīgi dezinficē. Ar tiem var efektīvi iznīcināt mikroorganismus, tāpēc var droši dezinficēt gan virsmas, gan telpas.
Skūšanās piederumu dezinficētājs UV Cube sader ar 5000., 5000.X, 6000., 7000., 8000. un 9000. sērijas, 9000. sērijas Prestige, i9000. sērijas, i9000. sērijas Prestige un i9000. sērijas Prestige Ultra ierīcēm.
5.0
no 5
37
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
szejk
09/08/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Plusi
Jakość wykonania, niezawodność
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Plusi
Dobra cena i super produkt
Mīnusi
Nie znalazłem żadnej wady
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Ar skūšanās piederumu dezinficētāju UV Cube
Trešās puses laboratorijas pārbaudē noteica, ka 10 minūtēs uz skuvekļa bloka virsmas iznīcina 99,9% šādu baktēriju: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Cutibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B un Staphylococcus albus.