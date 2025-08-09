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  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
  • Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu

AccessoriesSkūšanās piederumu dezinficētājs UV Cube

UVC10/00

5
| (37) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu
Ar skūšanās piederumu dezinficētāju UV Cube, kas iznīcina līdz 99,9% baktēriju**, katru dienu var higiēniski skūties ar tīru skuvekli.
Skatīt visas priekšrocības

Iznīcina līdz 99,9% baktēriju**

Īpaši higiēniska* skūšanās katru dienu

  • Iznīcina līdz 99,9% baktēriju**

  • Iedarbīga dezinfekcija

Iznīcina līdz 99,9% baktēriju**

Iznīcina līdz 99,9% baktēriju**

Philips skūšanās piederumu dezinficētājs UV Cube apstrādā skuvekļa bloka virsmu ar UV gaismu. Tajā ir iebūvētas 3 UVC LED, kuras ar jaudīgiem 275 nm viļņiem nogalina līdz 99,9% baktēriju**, tādējādi skuveklis kļūst higiēniski tīrs.

Iedarbīga dezinfekcija

Iedarbīga dezinfekcija

Skūšanās piederumu dezinficētājs UV Cube darbojas ar UVC gaismu. Ir zināms, ka UVC īsie viļņi iedarbīgi dezinficē. Ar tiem var efektīvi iznīcināt mikroorganismus, tāpēc var droši dezinficēt gan virsmas, gan telpas.

Skūšanās piederumu dezinficētāja UV Cube saderība

Skūšanās piederumu dezinficētāja UV Cube saderība

Skūšanās piederumu dezinficētājs UV Cube sader ar 5000., 5000.X, 6000., 7000., 8000. un 9000. sērijas, 9000. sērijas Prestige, i9000. sērijas, i9000. sērijas Prestige un i9000. sērijas Prestige Ultra ierīcēm.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

37

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/08/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.

Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

07/03/2025

Polska

Polska

Jakość, funkcjonalność, wykonanie

Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.

Plusi

Jakość wykonania, niezawodność

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

14/02/2025

Polska

Polska

Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś

Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.

Plusi

Dobra cena i super produkt

Mīnusi

Nie znalazłem żadnej wady

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

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Atrunas

  1. Ar skūšanās piederumu dezinficētāju UV Cube

  2. Trešās puses laboratorijas pārbaudē noteica, ka 10 minūtēs uz skuvekļa bloka virsmas iznīcina 99,9% šādu baktēriju: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Cutibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B un Staphylococcus albus.