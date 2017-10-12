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Micro Pure
MicroPure filtrs ir multifiltrēšanas sistēma, kas noņem piejaukumus un smakas, lai iegūtu tīru, filtrētu un garšīgu dzeramo ūdeni. Tajā ir mūsdienīga doba šķiedru membrāna, kurā ir vairāk nekā 520 miljardi mikroporu, kas noņemt līdz pat 99,99% no visām baktērijām, un granulēta aktīvā ogle, kas atbrīvo no hlora, sliktas garšas un smakas. Filtrs arī saglabā dzeramajā ūdenī labās minerālvielas, kas ir nozīmīgas cilvēka veselībai.
Uzlabotais Pure Protect brīdinājums ar vienkārši saprotamu krāsu kodu norāda lietotājiem, kad jāveic filtra maiņa: kad membrāna kļūst tumši pelēka vai rūsas brūna, jāveic filtra nomaiņa.
Šim kompaktajam ūdens attīrītājam maksimālais plūsmas ātrums ir divi litri minūtē, kas nedaudz maina normālu nefiltrēta ūdens plūsmas ātrumu. Vienkārši grozot ūdens izvēles sviru, varat arī izvēlēties vai nu nefiltrēta ūdens plūsmu vai smidzināšanu, vai arī filtrēta ūdens izsmidzināšanu.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Geodator
12/10/2017
Česká republika
Výborná účinnost filtrace
filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par WP3811 Čistička vody na kohoutek
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par WP3811 Čistička vody na kohoutek