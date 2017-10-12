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  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

Izbeigta ražošana

Ūdens attīrītājs

WP3811

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
Kompakts un vienkārši uzstādāms ūdens attīrītājs, kas garantē tīru ūdeni, likvidējot baktērijas, kaitīgus organiskos savienojumus un hloru, saglabājot visas nepieciešamās minerālvielas, izmantojot Micro Pure filtru.
Skatīt visas priekšrocības

ar Micro Pure filtru

Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

  • Micro Pure

Likvidē baktērijas, kaitīgus organiskos savienojumus un hloru

MicroPure filtrs ir multifiltrēšanas sistēma, kas noņem piejaukumus un smakas, lai iegūtu tīru, filtrētu un garšīgu dzeramo ūdeni. Tajā ir mūsdienīga doba šķiedru membrāna, kurā ir vairāk nekā 520 miljardi mikroporu, kas noņemt līdz pat 99,99% no visām baktērijām, un granulēta aktīvā ogle, kas atbrīvo no hlora, sliktas garšas un smakas. Filtrs arī saglabā dzeramajā ūdenī labās minerālvielas, kas ir nozīmīgas cilvēka veselībai.

Pure Protect brīdinājums norāda, kad jāmaina filtrs

Uzlabotais Pure Protect brīdinājums ar vienkārši saprotamu krāsu kodu norāda lietotājiem, kad jāveic filtra maiņa: kad membrāna kļūst tumši pelēka vai rūsas brūna, jāveic filtra nomaiņa.

Ātra plūsma ar maksimālo ātrumu 2 litri minūtē

Šim kompaktajam ūdens attīrītājam maksimālais plūsmas ātrums ir divi litri minūtē, kas nedaudz maina normālu nefiltrēta ūdens plūsmas ātrumu. Vienkārši grozot ūdens izvēles sviru, varat arī izvēlēties vai nu nefiltrēta ūdens plūsmu vai smidzināšanu, vai arī filtrēta ūdens izsmidzināšanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Výborná účinnost filtrace

filtr skvěle filtroval všechny pachy a příchuti kohoutkové pitné vody, škoda jen, že ho přestali vyrábět.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WP3811 Čistička vody na kohoutek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par WP3811 Čistička vody na kohoutek

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.