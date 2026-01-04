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  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
  • Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

Izbeigta ražošana

Apmaināms filtrs ūdens attīrīšanai

WP3961

Vienkārši iegūstams tīrs ūdens
Uzlabo dzeramā un pārtikas gatavošanā lietotā ūdens garšu, likvidējot hloru un citus piemaisījumus, izmantojot aktīvās ogles sistēmu ar sudraba pārklājumu.
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Pure Taste filtrs

Vienkārši iegūstams tīrs ūdens

  • Pure Taste

Pure Taste tīrākam ūdenim ar labāku garšu

Pure Taste filtrs likvidē hloru, nepatīkamas garšas un smaržas, kā arī lielas nogulsnes no krāna ūdens, nodrošinot tīrāku un labākas garšas ūdeni dzeršanai, gatavošanai un augļu un dārzeņu mazgāšanai. Turklāt aktīvās ogles sistēma ar sudraba pārklājumu novērš baktēriju veidošanos filtra iekšpusē, sniedzot papildu drošības sajūtu.

Ātra plūsma ar maksimālo ātrumu 2 litri minūtē

Šim kompaktajam ūdens attīrītājam maksimālais plūsmas ātrums ir divi litri minūtē, kas nedaudz maina normālu nefiltrēta ūdens plūsmas ātrumu. Vienkārši grozot ūdens izvēles sviru, varat arī izvēlēties vai nu nefiltrēta ūdens plūsmu vai smidzināšanu, vai arī filtrēta ūdens izsmidzināšanu.

Uzlabots Quick Twist mehānisms vieglai filtra nomaiņai

Uzlabotais Quick Twist filtra nomaiņas mehānisms padara filtra nomaiņu ātru, vienkāršu un drošu, tādējādi ūdens attīrītājs ir patiesi vienkāršs un oriģināls.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.