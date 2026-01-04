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WP3961
Pure Taste
Pure Taste filtrs likvidē hloru, nepatīkamas garšas un smaržas, kā arī lielas nogulsnes no krāna ūdens, nodrošinot tīrāku un labākas garšas ūdeni dzeršanai, gatavošanai un augļu un dārzeņu mazgāšanai. Turklāt aktīvās ogles sistēma ar sudraba pārklājumu novērš baktēriju veidošanos filtra iekšpusē, sniedzot papildu drošības sajūtu.
Šim kompaktajam ūdens attīrītājam maksimālais plūsmas ātrums ir divi litri minūtē, kas nedaudz maina normālu nefiltrēta ūdens plūsmas ātrumu. Vienkārši grozot ūdens izvēles sviru, varat arī izvēlēties vai nu nefiltrēta ūdens plūsmu vai smidzināšanu, vai arī filtrēta ūdens izsmidzināšanu.
Uzlabotais Quick Twist filtra nomaiņas mehānisms padara filtra nomaiņu ātru, vienkāršu un drošu, tādējādi ūdens attīrītājs ir patiesi vienkāršs un oriģināls.
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