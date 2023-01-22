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  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
  • Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās

Izbeigta ražošana

FidelioAustiņas

X2HR/00

4.4
| (7) Atsauksmes
Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās
Ar Fidelio X2HR austiņām jūs varat gūt autentisku klausīšanās pieredzi ar izsmalcinātu skanējumu un komfortu paša mājās. Ļaujieties izcilām skanējuma detaļām un pielāgotam dizainam, kas radīts jūsu ērtībām.
Skatīt visas priekšrocības

Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās

  • Augstas izšķirtspējas audio

  • Ar galvas stīpu

  • Akustiski atvērta konstrukcija

  • Elpojoši ausu polsterējumi

Iekļauts 3,5 – 6,3 mm adapteris

Jaudīgi 50 mm neodīma skaļruņi plašam, taču precīzam skanējumam

Jaudīgi 50 mm neodīma skaļruņi plašam, taču precīzam skanējumam

Katrs skaļrunis ir rūpīgi ar rokām atlasīts, ieregulēts un testēts, un tikai pēc tam tiek veidoti skaļruņu pāri, nodrošinot visdetalizētāko dabisko skanējumu. 50 mm skaļruņos izmantoti lieljaudas neodīma magnēti, lai atveidotu visu mūzikas dinamiku un sniegtu balansētu zemfr. skaņu, skaidru vidējo frekvenču un izsmalcinātu augsto frekvenču skanējumu.

Akustiski atvērta arhitektūra perfektai audio kvalitātei

Akustiski atvērta arhitektūra perfektai audio kvalitātei

Akustiski atvērta arhitektūra novērš gaisa spiediena veidošanos aiz skaļruņa, nodrošinot brīvu diafragmas kustību, būtiski uzlabojot skaņas precizitāti un līdzsvarojot augstās frekvences.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

7

Atsauksmes

4
3
2

22/01/2023

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Plusi

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Mīnusi

-Nie znalazłem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki

01/11/2021

Polska

Polska

Bardzo wygodne. Miły, klarowny dźwięk.

Pierwszy raz miałem z nimi kontakt na wystawie w sklepie, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie pod względem designu, materiałów no i oczywiście dźwięku. Od tamtej pory miałem je gdzieś z tyłu głowy. Szukałem słuchawek do zacisza domowego, dlatego konstrukcja open-back oferująca większą scenę/przestrzenność, ale też co za tym idzie, brak szczelności dźwięku. Dlatego proszę być świadomym, ze uciekający dźwięk może przeszkadzać komuś w otoczeniu, taka specyfika konstrukcji. Gdy nadarzyła się spora przecena na amazon kupiłem bez zastanowienia. Nie mam porównania w kwestii dźwięku do innych słuchawek, dlatego moje wrażenia mogą być mało miarodajne i proszę mieć to na względzie. W moim odczuciu dźwięk jest wystarczająco klarowny, słuchając np. Red Hot Chili Peppers dźwięki nie zlewają się. Mogę wyodrębnić pałeczki, perkusję, gitarę wiodącą i basową. No brzmi to jak złożona muzyka a nie hałas. Przestrzennośc daje o sobie znać podczas oglądania filmów czy grania w gry. Sygnatura dźwięku nie jest analityczna ale nadal rozsądnie neutralna, wykres czestotliwości to bardziej takie łagodne U. Jak to się przekłada dla mnie? Tak, że brzmienie jest przyjemne do codziennego słuchania. Muzyka a w szczególności treble i midy nie męczą ucha nawet po całodniowych odsłuchach. Bas nie jest dla mnie przesadzony, recenzenci używali określenia "punch" i w pełni się z tym zgadzam. Nie jest on mulisty a raczej zaakcentowany, często właśnie takim stonowanym punchem. Może brzmieć to śmiesznie, ale nie wiem jak inaczej to opisać. W konsekwencji, tak samo jak w przypadku trebli i midów, bass również nie męczy ucha. I myślę, że o ile takie opisy dźwięków są raczej subiektywne, tak już temat przewodni "fatygi używania słuchawek" jaki tu prowadzę może być bardziej uniwersalny i wiarygodny. Bo w parze z przyjemnym i nie męczącym dźwiękiem, idzie niesamowicie wygodna i komfortowa konstrukcja słuchawek. Mimo ich dużej wagi, mogę w nich siedzieć cały dzień i nic mnie nie drażni, nie uciska, nie grzeje i nie doskwiera. Gdyby nie waga i kabel to pewnie zapomniałbym, że je noszę. Niska impedancja słuchawek oznacza, że wydobędziesz ich pełny potencjał nawet na smartphonie, bez żadnych amplitunerów. Użytkuję je już blisko 2 lata i nie mam na co narzekać. Przewiduje, że posłużą mi na kolejnych dwadzieścia i bardzo się z nich cieszę. Polecam, sam namówiłem przyjaciela do zakupu i tez jest zadowolony.

Plusi

Bardzo wygodne. Solidna konstrukcja. Niemęcząca sygnatura dźwięku. Przyjemne brzmienie. Nienachalny bass.

Mīnusi

Dla kogoś moga być zbyt ciężkie, swoje ważą. Dla mnie to nie problem.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki

19/10/2021

Polska

Polska

Niesamowite

Są niesamowite. Pięknie wykonane dzwięk szczegółkwy bez podbijania basu. Nie są to słuchawki miłośnika prostej łupanki.

Plusi

Wykonanie

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki

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