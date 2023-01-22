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Izbeigta ražošana
X2HR/00
Augstas izšķirtspējas audio
Ar galvas stīpu
Akustiski atvērta konstrukcija
Elpojoši ausu polsterējumi
Katrs skaļrunis ir rūpīgi ar rokām atlasīts, ieregulēts un testēts, un tikai pēc tam tiek veidoti skaļruņu pāri, nodrošinot visdetalizētāko dabisko skanējumu. 50 mm skaļruņos izmantoti lieljaudas neodīma magnēti, lai atveidotu visu mūzikas dinamiku un sniegtu balansētu zemfr. skaņu, skaidru vidējo frekvenču un izsmalcinātu augsto frekvenču skanējumu.
Akustiski atvērta arhitektūra novērš gaisa spiediena veidošanos aiz skaļruņa, nodrošinot brīvu diafragmas kustību, būtiski uzlabojot skaņas precizitāti un līdzsvarojot augstās frekvences.
4.4
no 5
7
Atsauksmes
KonradZ7
22/01/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Słuchawki godne polecenia
Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.
Plusi
-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla
Mīnusi
-Nie znalazłem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki
Erdorado
01/11/2021
Polska
Bardzo wygodne. Miły, klarowny dźwięk.
Pierwszy raz miałem z nimi kontakt na wystawie w sklepie, zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie pod względem designu, materiałów no i oczywiście dźwięku. Od tamtej pory miałem je gdzieś z tyłu głowy. Szukałem słuchawek do zacisza domowego, dlatego konstrukcja open-back oferująca większą scenę/przestrzenność, ale też co za tym idzie, brak szczelności dźwięku. Dlatego proszę być świadomym, ze uciekający dźwięk może przeszkadzać komuś w otoczeniu, taka specyfika konstrukcji. Gdy nadarzyła się spora przecena na amazon kupiłem bez zastanowienia. Nie mam porównania w kwestii dźwięku do innych słuchawek, dlatego moje wrażenia mogą być mało miarodajne i proszę mieć to na względzie. W moim odczuciu dźwięk jest wystarczająco klarowny, słuchając np. Red Hot Chili Peppers dźwięki nie zlewają się. Mogę wyodrębnić pałeczki, perkusję, gitarę wiodącą i basową. No brzmi to jak złożona muzyka a nie hałas. Przestrzennośc daje o sobie znać podczas oglądania filmów czy grania w gry. Sygnatura dźwięku nie jest analityczna ale nadal rozsądnie neutralna, wykres czestotliwości to bardziej takie łagodne U. Jak to się przekłada dla mnie? Tak, że brzmienie jest przyjemne do codziennego słuchania. Muzyka a w szczególności treble i midy nie męczą ucha nawet po całodniowych odsłuchach. Bas nie jest dla mnie przesadzony, recenzenci używali określenia "punch" i w pełni się z tym zgadzam. Nie jest on mulisty a raczej zaakcentowany, często właśnie takim stonowanym punchem. Może brzmieć to śmiesznie, ale nie wiem jak inaczej to opisać. W konsekwencji, tak samo jak w przypadku trebli i midów, bass również nie męczy ucha. I myślę, że o ile takie opisy dźwięków są raczej subiektywne, tak już temat przewodni "fatygi używania słuchawek" jaki tu prowadzę może być bardziej uniwersalny i wiarygodny. Bo w parze z przyjemnym i nie męczącym dźwiękiem, idzie niesamowicie wygodna i komfortowa konstrukcja słuchawek. Mimo ich dużej wagi, mogę w nich siedzieć cały dzień i nic mnie nie drażni, nie uciska, nie grzeje i nie doskwiera. Gdyby nie waga i kabel to pewnie zapomniałbym, że je noszę. Niska impedancja słuchawek oznacza, że wydobędziesz ich pełny potencjał nawet na smartphonie, bez żadnych amplitunerów. Użytkuję je już blisko 2 lata i nie mam na co narzekać. Przewiduje, że posłużą mi na kolejnych dwadzieścia i bardzo się z nich cieszę. Polecam, sam namówiłem przyjaciela do zakupu i tez jest zadowolony.
Plusi
Bardzo wygodne. Solidna konstrukcja. Niemęcząca sygnatura dźwięku. Przyjemne brzmienie. Nienachalny bass.
Mīnusi
Dla kogoś moga być zbyt ciężkie, swoje ważą. Dla mnie to nie problem.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki
Janekzbanek12
19/10/2021
Polska
Niesamowite
Są niesamowite. Pięknie wykonane dzwięk szczegółkwy bez podbijania basu. Nie są to słuchawki miłośnika prostej łupanki.
Plusi
Wykonanie
Mīnusi
Brak
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Fidelio X2HR Słuchawki