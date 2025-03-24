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  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
  • Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10

Izbeigta ražošana

9000. sērijaPutekļsūcējs bez maisiņa

XB9154/09

4.9
| (197) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10
Philips 9000. sērijas putekļsūcējs bez maisiņa ir mūsu efektīvākais putekļsūcējs. Uzlabotās tehnoloģijas ir izstrādātas visu veidu grīdu tīrīšanai. Izcila tīrība, izmantojot PowerCyclone 10 un TriActive Ultra uzgali.
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NanoClean tehnoloģija minimālai putekļu iedarbībai

Lielākā sūkšanas jauda* ar PowerCyclone 10

  • PowerCyclone 10

  • TriActive Ultra uzgalis

  • NanoClean tehnoloģija

  • Tālvadības pults

PowerCyclone 10 nodrošina sūkšanas jaudu ilgāk

PowerCyclone 10 nodrošina sūkšanas jaudu ilgāk

Uzlabotā PowerCyclone 10 tehnoloģija izstrādāta, lai, palielinot gaisa plūsmu ar spēcīgu, virpuļojošu kustību, radītu spēcīgu sūkšanas jaudu. Īpaši paātrinātā gaisa plūsma cilindriskajā tvertnē efektīvi atdala putekļus no gaisa, ilgāk saglabājot spēcīgu sūkšanas jaudu, lai panāktu izcilāko tīrīšanas sniegumu visu veidu netīrumiem uz visu veidu grīdām**.

TriActive Ultra uzgalis savāc putekļus un netīrumus no jebkuras grīdas

TriActive Ultra uzgalis savāc putekļus un netīrumus no jebkuras grīdas

TriActive Ultra uzgalis vienā piegājienā un no visām pusēm iesūc rupjos un smalkos putekļus. Uzgalis izmanto sūkšanas jaudu, lai visu veidu grīdas vienmēr iztīrītu ātrāk.

NanoClean tehnoloģija samazina putekļu mākoni

NanoClean tehnoloģija samazina putekļu mākoni

NanoClean tehnoloģija samazina putekļu mākoņus, lai jūsu māja un grīdas vienmēr būtu tīras. Putekļi nonāk tvertnes apakšā un nepielīp malām. Kad pienācis laiks iztukšot tvertni, putekļi un netīrumi vienkārši izslīd ārā.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-1679620

Atsauksmes

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4.9

no 5

197

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

24/03/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Сучасний потужний пилосос

Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .

Plusi

потужність всмоктування, багато насадок.

Mīnusi

-

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

18/02/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Вибір має чудові функції

Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

12/10/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Супер-пилосос за свої гроші

Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.

Plusi

Функціональність, розміри

Mīnusi

щіточка для м'яких меблів

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atrunas

  1. Sūkšanas jauda salīdzinājumā ar 10 visvairāk pārdotajiem augstākās klases putekļsūcējiem bez maisiņa (> 150 €) Vācijā 2019. g. 1. pusē.

  2. Philips laboratorijās pārbaudīts vidējais smalko un rupjo putekļu savākšanas apjoms no mīkstajām un cietajām grīdām, salīdzinot ar Vācijā 10 visvairāk pārdotajiem putekļsūcējiem bez maisiņa, 2019. gada decembris.

  3. Filtrācijas līmeņi ir pārbaudīti saskaņā ar EN 60312-1-2017 un ir līdzvērtīgi HEPA 13.