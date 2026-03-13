ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

9000. sērija Putekļsūcējs bez maisiņa

Izbeigta ražošana

Atbalsts

9000. sērijaPutekļsūcējs bez maisiņa

XB9154/09

9000. sērija Putekļsūcējs bez maisiņa

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Reģistrē savu produktu

Iegūstiet pagarināto garantiju

Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07

  • PDF fails, 191.7 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09

  • PDF fails, 404.5 kB
  • 13 March 2026

Bieži uzdotie jautājumi

Problēmu novēršana

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim