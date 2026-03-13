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Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
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9000. sērija Putekļsūcējs bez maisiņa
Izbeigta ražošana
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XB9154/09
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XB9154/09 XB9145/07 XB9155/07
Important Information Manual Philips 9000 series Bagless vacuum cleaner XB9154/09
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Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
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