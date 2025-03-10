900 W, savāc 99,9% putekļu
TriActive+ LED uzgalis
HEPA filtrs un 4 x s-Bag maisi
Iebūvēta birste un uzgalis mēbelēm
Mini turbo birste
Ātri un efektīvi savāc putekļus, pateicoties mūsu 900 W motoram ar vairāk nekā 50 000 apgr./min.
Izcilu tīrīšanu nodrošina liela sūkšanas jauda apvienojumā ar mūsu TriActive+LED uzgali. To apvienojums ļauj savākt 99,9% smalko putekļu**.
Uzlabo gaisa kvalitāti mājās, pateicoties mūsu HEPA filtram, kas notver > 99,99%* ziedputekšņu, dzīvnieku spalvu, putekļu ērcīšu un citu smalko putekļu daļiņu tvertnē, radot veselīgāku vidi cilvēkiem, kas cieš no alerģijām.
Izprotiet produktu atsauksmes
5.0
no 5
20
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Aleksė2
10/03/2025
Lietuva
Lb geras siurblys
Paprasta naudoti, nesunkus, gerai apšviečia nešvarumus. Galinga trauka. Ilgas laidas.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 serija XD6122/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Elvė
20/11/2024
Lietuva
Galingas, patvarus namų švarintojas
Šis siurblys yra galingas, turi keletą antgalių, ilgą laidą. Pakaitinių maišelių, esu patenkinta jo trauka ir led apšvietimų.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 serija XD6122/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Begemotas235
12/11/2024
Lietuva
Galingas ir patogus sriublys
Šis siurblys labai manevringas, pasiekia net užkampiausias vietas kambaryje. Kruopščiai ir galingai siurbia, iš tikro jaučiasi, kad grindys po siurbimo šiuo dulkių siurbliu kur kas švaresnės negu po siurbimo įprastu siurbliu. Taip pat yra integruotas minkštas šepetys ir pridėtas baldų antgalis, kuriais galima siurbti minkštus baldus, sofos pagalvėles, tai tikrai praverčia, norint išlaikyti gaivesnį ir sveikesnį orą namuose.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 serija XD6122/12 Dulkių siurblys su maišeliu
Filtrēšanas līmeņi tiek pārbaudīti atbilstoši standartam EN60312-1-2023. Daļiņu izmērs ir robežās no 0,3 līdz 10 um.
Savāc 99,9% putekļu uz cietajām grīdām ar šaurām spraugām (IEC 62885-2).
IEC nominālā ieejas jauda ir vidējā jauda, bet maksimālā ierīces sasniedzamā jauda ir <900 W.