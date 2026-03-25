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Patentētās AquaSpin sukas ar 4000 apgr./min tīrīšanas jaudu.
Tiek galā ar jebkāda veida netīrumiem.
Līdz 55 min darbības laiks*
Ātrdarbīga automātiskā tīrīšana ļauj mums paveikt darbu!
PowerCyclone Aqua vienmēr mazgā ar tīru ūdeni.
Tīra jebkuras virsmas un netīrumus. Sasūc putekļus un gružus no paklājiem un cietajām grīdām ar mūsu jaudīgo sausās tīrīšanas moduli, bet, lai iegūtu nevainojami izmazgātu grīdu, izvēlies moduli vienlaicīgai mitrajai un sausajai uzkopšanai.
AquaTrio automātiski attīrās pēc katras lietošanas reizes, likvidējot mitrumu, netīrumus un baktērijas. Nav nepieciešama manuāla tīrīšana. Vienmēr tīrs un gatavs darbam!
PowerCyclone Aqua efektīvi atdala un bloķē netīrumus un netīro ūdeni, nodrošinot, ka cauri birstēm plūst un uz grīdas nonāk tikai tīrs ūdens.
4.4
no 5
27
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Ірина РIA
25/03/2026
Україна
Гарний,зручний і функціональний
Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥
Plusi
Легкий, потужний і зручний
Mīnusi
Немає функцію зрізу волосся від намотування
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio
Fezoj
09/07/2026
Slovensko
Verificēts pircējs
Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.
Plusi
Praktický
Mīnusi
Cena
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio
Date of Use 2026-05-25
Češnja
23/04/2026
Slovenija
Odlične funkcije
Najbolj je uporaben za velike površine. Prihrani čas, zelo enostavno rokovanje. Dovolj priključkov.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje
Date of Use 2026-04-21
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje
Date of Use 2026-04-21
Bezvada mitro un sauso putekļsūcēju kategorijā, pamatojoties uz sukas apgriezieniem minūtē, pārbaudīts salīdzinājumā ar augstākās klases modeļiem, 2025
Atkarībā no lietošanas paradumiem un režīmiem
Parastajā putekļsūcēja un mitrās uzkopšanas režīmā