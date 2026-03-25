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  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
  • Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.

AquaTrio Cordless9000. sērijas mitrās tīrīšanas spieķa putekļsūcējs

XW9465/11

4.4
| (27) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.
Tiek galā ar jebkāda veida netīrumiem, izmantojot pasaulē ātrākās sukas*. Vienā piegājienā satīra putekļus, netīrumus, traipus un šķidrumus. Sukas griežas ar 4000 apgr./min, nodrošinot, ka tās tiek nepārtraukti skalotas un grīda vienmēr ir tīra.
Skatīt visas priekšrocības

Pasaulē ātrākās sukas*

Radīts sniegumam, gatavs jebkuram izaicinājumam.

  • Patentētās AquaSpin sukas ar 4000 apgr./min tīrīšanas jaudu.

  • Tiek galā ar jebkāda veida netīrumiem.

  • Līdz 55 min darbības laiks*

  • Ātrdarbīga automātiskā tīrīšana ļauj mums paveikt darbu!

  • PowerCyclone Aqua vienmēr mazgā ar tīru ūdeni.

Tiek galā ar visu, vienā piegājienā satīrot putekļus, netīrumus, traipus un šķidrumus

Tiek galā ar visu, vienā piegājienā satīrot putekļus, netīrumus, traipus un šķidrumus

Tīra jebkuras virsmas un netīrumus. Sasūc putekļus un gružus no paklājiem un cietajām grīdām ar mūsu jaudīgo sausās tīrīšanas moduli, bet, lai iegūtu nevainojami izmazgātu grīdu, izvēlies moduli vienlaicīgai mitrajai un sausajai uzkopšanai.

Ātrdarbīga automātiskā tīrīšana ļauj mums paveikt darbu tavā vietā!

Ātrdarbīga automātiskā tīrīšana ļauj mums paveikt darbu tavā vietā!

AquaTrio automātiski attīrās pēc katras lietošanas reizes, likvidējot mitrumu, netīrumus un baktērijas. Nav nepieciešama manuāla tīrīšana. Vienmēr tīrs un gatavs darbam!

PowerCyclone Aqua vienmēr mazgā tikai ar tīru ūdeni.

PowerCyclone Aqua vienmēr mazgā tikai ar tīru ūdeni.

PowerCyclone Aqua efektīvi atdala un bloķē netīrumus un netīro ūdeni, nodrošinot, ka cauri birstēm plūst un uz grīdas nonāk tikai tīrs ūdens.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

27

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

4
3
2

25/03/2026

Україна

Україна

Гарний,зручний і функціональний

Гарний,зручний і маневрений пилесос. Дуже зручно що є окремі насадки для прибирання волого і сухого Гарна потужність всмоктування. Корпус якісний пластик, як конструктор легко і зрозуміло збирається Єдиний мінус, як на мене - зливає трохи воду якщо є перешкода як поріг, щітки важкувато дістати, і нажаль на щітки не додали зрізи від намотування волосся. А так пилесос 🔥

Plusi

Легкий, потужний і зручний

Mīnusi

Немає функцію зрізу волосся від намотування

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 9000 XW9463/11 Бездротове сухе й вологе прибирання AquaTrio

09/07/2026

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Veľmi vydarený stroj, používa sa takmer denne je veľmi praktický, super nákup.

Plusi

Praktický

Mīnusi

Cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 9000 XW9463/11 Bezkáblové vysávanie a umývanie AquaTrio

Date of Use 2026-05-25

23/04/2026

Slovenija

Slovenija

Odlične funkcije

Najbolj je uporaben za velike površine. Prihrani čas, zelo enostavno rokovanje. Dovolj priključkov.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

Date of Use 2026-04-21

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 9000 XW9463/11 Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

Date of Use 2026-04-21

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Atrunas

  1. Bezvada mitro un sauso putekļsūcēju kategorijā, pamatojoties uz sukas apgriezieniem minūtē, pārbaudīts salīdzinājumā ar augstākās klases modeļiem, 2025

  2. Atkarībā no lietošanas paradumiem un režīmiem

  3. Parastajā putekļsūcēja un mitrās uzkopšanas režīmā