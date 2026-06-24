Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Ja, izmantojot savu Philips putekļsūcēju, jūtat statiskās strāvas triecienus, nav pamata satraukumam. Uzziniet, kāds varētu būt tās cēlonis un kā to novērst, lasot tālāk.
Putekļsūcēja lietošanas laikā, īpaši telpās ar zemu gaisa mitruma līmeni, jūsu Philips putekļsūcējā var uzkrāties statiskā elektrība. Tā rezultātā, pieskaroties caurulei vai citām ierīces tērauda daļām, varat sajust elektriskās strāvas triecienus. Šie triecieni nav bīstami un nerada ierīces bojājumus.
Lai samazinātu statiskās elektrības radītās neērtības, iesakām novadīt Philips putekļsūcēja statisko elektrību, tā cauruli bieži pieliekot pie citiem metāla priekšmetiem telpā (piemēram, galda vai krēsla kājām, radiatora u. c.).
Iesūktie putekļi un netīrumi rada statisko elektrību. Šādā gadījumā iztukšojiet putekļu tvertni vai putekļu maisu un notīriet filtru saskaņā ar lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.
Piezīme. Iesakām telpā paaugstināt gaisa mitruma līmeni. Ja iepriekš sniegtais risinājums nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XB1142/10 , XC3131/01 , XC3131/61 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›