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No Philips PowerPro Aqua putekļsūcēja izkļūst putekļi

Lai uzturētu optimālu Philips PowerPro Aqua putekļsūcēja sūkšanas jaudu, mēs iesakām iztīrīt filtru reizi 2 līdz 4 nedēļās. Filtru nav nepieciešams nomainīt. Lasot tālāk, uzziniet, kā iztīrīt filtrus.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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