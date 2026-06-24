Philips atbalsts
No Philips PowerPro Aqua putekļsūcēja izkļūst putekļi
Lai uzturētu optimālu Philips PowerPro Aqua putekļsūcēja sūkšanas jaudu, mēs iesakām iztīrīt filtru reizi 2 līdz 4 nedēļās. Filtru nav nepieciešams nomainīt. Lasot tālāk, uzziniet, kā iztīrīt filtrus.
- Izņemiet filtra nodalījumu un izņemiet filtru no Philips PowerPro Aqua putekļsūcēja.
- Izņemiet porolona filtru.
- Izskalojiet porolona filtru tekošā aukstā vai remdenā ūdenī. Ļaujiet filtram žūt 24 stundas.
- Nekādā gadījumā neievietojiet atpakaļ slapjus filtrus atpakaļ, jo tādējādi radīsies ierīces bojājumi.
Piezīme. Pilnīgākai tīrīšanai varat izskalot arī putekļu nodalījumu un filtra detaļas aukstā vai remdenā ūdenī.
Ja sniegtie ieteikumi nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›