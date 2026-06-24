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Philips PowerPro spieķa tipa putekļsūcēja suka nerotē
Ja jūsu Philips PowerPro spieķa tipa putekļsūcēja suka negriežas, tā, iespējams, ir netīra. Uzziniet, kā iztīrīt suku.
Philips PowerPro spieķa tipa putekļsūcēja suku var iztīrīt, veicot tālāk norādītās darbības.
- Atveriet uzgaļa vāku un noņemiet suku
- Noņemiet matus un pūkas no uzgaļa. Ja mati ir aptinušies ap suku, varat tos noņemt, pārgriežot ar šķērēm
- Ievietojiet suku atpakaļ uzgalī un aizveriet vāku
Ja sniegtie ieteikumi nepalīdz novērst problēmu, lūdzu, sazinieties ar mums.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: FC6171/01 , FC6408/01 , FC6172/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›