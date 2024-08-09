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Philips bezvadu putekļsūcējs rada neparastu skaņu

Ja Philips bezvadu putekļsūcējs rada neparastu skaņu, izlasiet tālāk sniegto informāciju par iespējamiem cēloņiem un risinājumiem.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: XC5041/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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