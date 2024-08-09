Ja Philips bezvadu putekļsūcējs rada neparastu skaņu, izlasiet tālāk sniegto informāciju par iespējamiem cēloņiem un risinājumiem.
Pārbaudiet, vai Philips bezvadu putekļsūcēja uzgalī, caurulē vai šļūtenē nav iestrēdzis kāds priekšmets. Dažkārt putekļsūcēja gaisa plūsmu var daļēji bloķēt kādā no minētajām ierīces daļām iestrēguši priekšmeti. Ja tā ir noticis, vispirms izņemiet priekšmetu un tikai tad turpiniet lietot putekļsūcēju.
Izmantojot citus piederumus (nevis parasti lietotos), Philips bezvadu putekļsūcējs var radīt atšķirīgu skaņu. Pārbaudiet, vai putekļsūcējs skan, kā ierasts, kad pārtraucat izmantot attiecīgo piederumu. Ja tā, neuztraucieties par neparasto skaņu, tas ir normāli.
Ja Philips bezvadu putekļsūcēja motors vai gaisa izvades filtrs ir aizsērējis, tas var radīt neparastu skaņu. Lai atrisinātu šo problēmu, iztīriet putekļsūcēja filtru.
Putekļsūcējs var radīt neparastu skaņu arī tad, ja filtri neatrodas tiem paredzētajā vietā. Šādā gadījumā pareizi ievietojiet filtrus putekļsūcējā parastajā vietā.
Konkrētus norādījumus par filtra ievietošanu un tīrīšanu skatiet putekļsūcēja lietošanas rokasgrāmatā, kas atrodama putekļsūcēja tiešsaistes izstrādājuma lapas atbalsta sadaļā.
Ja Philips bezvadu putekļsūcēja putekļu tvertne ir pilna, tas var izraisīt neparastu skaņu. Lai to atrisinātu, iztukšojiet un iztīriet putekļu tvertni. Konkrētus norādījumus par putekļu tvertnes tīrīšanu, skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama putekļsūcēja tiešsaistes izstrādājuma lapas atbalsta sadaļā.
Tālāk sniegtā informācija attiecas tikai uz 7000. un 8000. sērijas bezvadu ierīcēm (Aqua).
8000. vai 7000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir pieejama grīdas tipa atpazīšanas funkcija. Ierīce automātiski nosaka grīdas veidu un optimizē tīrīšanu, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo rezultātu. Šī funkcija lietošanas laikā var izraisīt putekļsūcēja skaņas maiņu. Nekādas darbības nav jāveic, taču, ja vēlaties tīrīt ar nemainīgu un jūsu izvēlētu jaudu, izslēdziet šo viedo funkciju ierīces izvēlnē.
Norādes funkcijas ieslēgšanai un izslēgšanai skatiet tālāk redzamajā videoklipā (0:34–1:02).
Ja iepriekš minētās darbības neatrisina problēmu, iespējams, ka Philips putekļsūcēja motors ir bojāts. Ja tā notiek, sazinieties ar mums, lai saņemtu turpmāku palīdzību: www.philips.com/support.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:XC5041/01 , XC5141/01 , XC5043/01 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›