Philips atbalsts
Philips sulu spiede nedarbojas
Ja Philips sulu spiede nedarbojas, tam var būt vairāki iemesli. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu palīdzības piedāvājumiem.
Ja Philips sulu spiede nav pareizi pievienota elektrotīklam, tā nedarbosies. Lūdzu, pārliecinieties, vai tā ir pareizi pievienota elektrotīklam.
Ja vāks ir nav uzstādīts pareizi, sulu spiede nedarbojas, jo netiek atbilstoši aktivizēta drošības funkcija. Lūdzu, pārliecinieties, vai vāks ir pareizi uzstādīts.
Ja aizspiednis nav pareizi novietots vai pareizi aizvērts, sulu spiede nedarbojas, jo netiek atbilstoši aktivizēta drošības funkcija. Lūdzu, pārliecinieties, vai aizspiednis ir pareizi aizvērts.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HR1922/21 , HR1918/80 , HR1922/20 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›