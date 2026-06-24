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Philips atbalsts

Manā Philips espresso automātā ir redzams kļūdas kods.

Ja savā Philips espresso kafijas automātā redzat kļūdas kodu, piemēram, 01, 03, 04, 05, 11, 14 vai 19, lūdzu, skatiet zemāk iespējamos cēloņus un risinājumus. 

Citu iepriekš neminētu kļūdas kodu gadījumā (piemēram, 02, 10, 15, 22), jūsu automāts būs jālabo. Lūdzu, sazinieties ar mums.

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: EP4441/50 , EP4443/70 , EP4446/70 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru  ›

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