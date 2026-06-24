Manā Philips espresso automātā ir redzams kļūdas kods.
Ja savā Philips espresso kafijas automātā redzat kļūdas kodu, piemēram, 01, 03, 04, 05, 11, 14 vai 19, lūdzu, skatiet zemāk iespējamos cēloņus un risinājumus.
Citu iepriekš neminētu kļūdas kodu gadījumā (piemēram, 02, 10, 15, 22), jūsu automāts būs jālabo. Lūdzu, sazinieties ar mums.
Ja redzat kļūdas kodu 01, tas nozīmē, ka jūsu espresso automāta kafijas dzirnaviņas nedarbojas kafijas piltuves nosprostojuma dēļ. Lai to novērstu, lūdzu, atbrīvojiet kafijas piltuvi no nosprostojuma (ar kafijas karoti vai putekļsūcēju, kā paskaidrots turpmāk).
1. Izslēdziet automātu un pagaidiet, līdz automāts ir pilnībā kluss (no tā nav dzirdams nekāds troksnis). Tas varētu ilgt aptuveni 15 līdz 20 sekundes. 2. Atveriet apkopes durtiņas un izņemiet uzliešanas mezglu. 3. Atveriet maltās kafijas piltuves vāku un ievietojiet karotes kātu piltuvē. Ja ierīcē nav maltās kafijas piltuves, ievietojiet karotes kātu kafijas piltuvē no apakšas. 4. Virziet rokturi uz augšu un uz leju, līdz maltās kafijas aizsprostojums izkrīt. Tas varētu prasīt zināmu spēku. 5. Savāciet un notīriet visu nobirušo malto kafiju ar putekļsūcēju. 6. Pēc tam ievietojiet putekļsūcēja sprauslu kafijas piltuves izejā un pārklājiet maltās kafijas piltuvi ar roku. Vai arī otrādi, novietojiet putekļsūcēja sprauslu augšdaļā un pārklājiet kafijas piltuves apakšu. 7. Ievietojiet atpakaļ uzliešanas mezglu. Tad ieslēdziet automātu un pagatavojiet espresso. 8. Pēc espresso pagatavošanas pārbaudiet, vai piltuvē joprojām nav maltās kafijas. Ja tīrīšana bijusi nesekmīga, atkārtojiet atbloķēšanas procedūru. Lūdzu, neļaujiet kafijas pupiņu traukā iekļūt ūdenim, lai kafijas piltuve nenosprostotos.
Kļūdas kods 03 norāda, ka uzliešanas mezgls ir pārāk netīrs, kas traucē tā darbībai. Lai to atrisinātu, lūdzu, notīriet uzliešanas mezglu, kā paskaidrots turpmāk.
1. Izslēdziet automātu un pagaidiet, līdz automāts ir pilnībā kluss (no tā nav dzirdams nekāds troksnis). Tas varētu ilgt aptuveni 15 līdz 20 sekundes. 2. Atveriet apkopes durtiņas un izņemiet uzliešanas mezglu. 3. Rūpīgi izskalojiet uzliešanas mezglu ar remdenu ūdeni. Tad ļaujiet tam nožūt un novietojiet atpakaļ.
Ja jūsu Philips espresso kafijas automāts rāda kļūdas kodu E04, tas norāda, ka uzliešanas mezgls nav pareizi ievietots. Lai to atrisinātu, atveriet automāta apkopes vāku un iebīdiet uzliešanas mezglu tam paredzētajā vietā. Kad uzliešanas mezgls būs novietots pareizi, jūs dzirdēsiet klikšķi.
Lai to atrisinātu un izlaistu iesprostoto gaisu no automāta, veiciet turpmāk norādītās darbības.
1. Izslēdziet automātu. 2. Iztukšojiet ūdens tvertni un izņemiet AquaClean vai jebkādu citu ūdens filtru. 3. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ. 4. IESLĒDZIET kafijas automātu. Kad automāts ir uzkarsēts, atlasiet karsto ūdeni un izvadiet 2–3 krūzītes karstā ūdens.
Ja izmantojat AquaClean filtru, veiciet šīs papildu darbības, lai nodrošinātu, ka pirms lietošanas filtrs tiek sagatavots un uzstādīts pareizi.
1. Pakratiet AquaClean ūdens filtru 5 sekundes. 2. Iegremdējiet filtru ar augšpusi uz leju tvertnē/bļodā ar ūdeni, līdz vairs neparādās gaisa burbulīši. 3. Ievietojiet filtru atpakaļ ūdens tvertnē un piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni. 4. Restartējiet automātu, to izslēdzot un vēlreiz ieslēdzot. 5. Atlasiet karsto ūdeni un izlaidiet 2-3 tasītes karsta ūdens
Ja redzat kļūdas kodu 14, tas norāda, ka jūsu Philips espresso kafijas automāts ir pārkarsis. Lai to novērstu, izslēdziet automātu un uzgaidiet 30 minūtes, līdz tas atdziest.
Ja redzat kļūdas kodu 11 vai 19, jūsu espresso automātam no transportēšanas/āra temperatūras ir jāpielāgojas istabas temperatūrai. Tā var notikt galvenokārt ziemā, kad ir auksti.
Lai to novērstu, izslēdziet automātu uz 30 minūtēm un tad mēģiniet vēlreiz.
Ja iepriekš minētās darbības problēmu neatrisina, iespējams, ka automāta aizmugurē esošā kontaktdakša nav stingri piestiprināta. Lai to atrisinātu, pārliecinieties, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota strāvas kontaktligzdā.
Ja pamanāt citus kļūdu kodus, kas nav minēti iepriekš, lūdzu, sazinieties ar mums.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:EP4441/50 , EP4443/70 , EP4446/70 . Noklikšķiniet šeit, lai parādītu vairāk produktu numuru ›