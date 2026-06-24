Ja Philips blendera krūze ir bloķēta uz motora bloka/pamatnes, tam, iespējams, vienkāršs risinājums. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā to atrisināt.
Ja blendera krūze ir nepareizi uzlikta, tā var tikt bloķēta uz pamatnes (motora bloka).
Lai novērstu šo problēmu, izpildiet šīs darbības:
1) Atvienojiet blenderi no strāvas.
2) Atveriet vāku un izņemiet produktus no krūzes.
3) Satveriet blendera krūzes rokturi, paceliet uz augšu un vienlaikus pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju virzienam.
4) Blendera krūze tiks atbloķēta.
Lai novērstu blendera krūzes nobloķēšanu uz pamatnes, veiciet salikšanu pareizā virzienā, izpildot šīs darbības:
1) Ievietojiet krūzi pamatnes ietvarā.
2) Nostipriniet krūzi uz pamatnes.
3) Tieši zem krūzes roktura uz ietvara ir melna atzīme. Melnajai atzīmei jābūt savietotai ar atslēgtas slēdzenes ikonu uz motora bloka. Pagrieziet blendera krūzi pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz melnā zīme ir savietota ar slēdzenes ikonu.
Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem:HR3652/00 .