ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Atbalsta sākumlapa

Philips atbalsts

Philips blendera krūze ir bloķēta uz motora bloka

Ja Philips blendera krūze ir bloķēta uz motora bloka/pamatnes, tam, iespējams, vienkāršs risinājums. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā to atrisināt. 

Šajā lapā sniegtā informācija attiecas uz šiem modeļiem: HR3652/00 .

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim

Vai meklējat ko citu?

Atklājiet visas Philips atbalsta iespējas

Atbalsta mājas lapa